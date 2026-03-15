Žive tik do ilegalnih azila, noćima se spavaju zbog smrada i laveža, a vlasnica se okomila na ekipu Poziva! "Zvala sam policiju"

Lavež ne prestaje, smrad je nepodnošljiv, a institucije, mještani tvrde - ne reagiraju. Na priče o ilegalnim azilima sve se češće upozorava iz raznih krajeva Hrvatske.

Obrazac je, kažu mještani, često isti - osnuje se udruga, prikupljaju se donacije za spašavanje pasa, a pravila i nadzor nekako ostanu po strani. A kad se otkrije da dvije godine nitko nije vodio ni osnovne financijske evidencije - odgovori izostaju.

Očajni mještani zavapili su ekipi rubrike Poziv. "Javljam Vam se zbog nepodnošljivog laveža i smrada s kojim danonoćno živimo. U našem mjestu nalazi se jedno od neprijavljenih skloništa i unatoč brojnim inspekcijama nitko ništa ne poduzima. Molim Vas da dođete i istražite jer mi nismo jedino mjesto s tim problemima", poručili su.

Mještani Desnog Degoja žive uz ilegalni azil. Čopori pasa bez nadzora ulaze im čak i u dvorišta. Prst krivnje za sve svoje probleme upiru prema vlasnici Tihani Maretić.

Maretić je osoba koju se povezuje s udrugom za dobrobit i zaštitu pasa koja je registrirana na području Velike Gorice. No, ona potrebnih dozvola za sklonište, ali i boksova za pse - nema.

Kada joj se nisu svidjela pitanja ekipe rubrike Poziv koja je istraživala situaciju, počela su zastrašivanja, a ubrzo je pozvala i policiju koja nije utvrdila elemente za postupanje.

Tihana Maretić Klarić, horderica divljeg skloništa Foto: DNEVNIK.hr

U gradu Glini svjesni su problema, no kažu da ovo nadilazi granice lokalne samouprave. Brojni pojedinci kako bi zaobišli pravila igre osnivaju razne udruge. Toga su svjesni i u vladinom uredu.

Stotinjak kilometara zapadnije, u Skradniku, u dvorištu udruge Šapa u srcu vlasnice Anice Pribanić - broj pasa doseže gotovo dvije stotine. Najgore je u vrijeme ljetnih mjeseci. Život u idili pretvoren je u pakao.

U selu od stoitinjak mještana - tek rijetki su skupili hrabrost stati pred kamere Nove TV. "Koliko god je bilo prijava - nitko ništa nije poduzeo. Meni to nije normalno. Očito neki pojedini ljudi mogu raditi što god žele, dok mi ostali moramo šutjeti", ispričao je mještanin.

Psi bez nadzora, neregistrirana skloništa i prijave koje ostaju bez epiloga. Dok institucije vode izvide, mještane tvrde - problem raste iz dana u dan.

Postoji li rješenje?

Iz resornog Ministarstva poljoprivrede tvrde da se u ove slučajeve ne bi miješali. Iz Državnog inspektorata kažu da je udruzi Šapa u srcu upravnim rješenjima zabranjeno obavljanje djelatnosti skloništa za životinje. Bili su i u Desnom Degoju, kažu da su utvrdili niz nesukladnosti.

Pribanić je u međuvremenu osnovala i tvrtku, a u opisu je navedeno da se tvrtka između ostalog bavi uslugama skrbi za kućne ljubimce. Naravno, novac za hranu za pse i dalje prikuplja.

O ovom je problemu reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao s Lukom Omanom iz udruge Prijatelji životinja.

Luka Oman, Prijatelji životinja Foto: DNEVNIK.hr

"Ja tamo ne bih ostavio svog psa. Bi isključivo tamo gdje je sve po propisu, po zakonu, pravilno, registrirano i kontrolirano. Radi se o živom biću. Svima preporučujem da dobro paze kome ostavljaju životinje i da provjere jesu li ta mjesta u potpunosti u skladu sa svim zakonskim propisima", poručio je Oman.

"Mnogi će sada reći - zašto napadate ove dvije žene, pa one rade dobru stvar, spašavaju pse", rekao je Mikić, na što je Oman odgovorio: "Kao što ne možete otvoriti trgovinu prije nego što je registrirate, tako ne možete ni prvo otvoriti nešto pa onda razmišljati kako ćete to legalizirati".

Iako se donacije uredno skupljaju, poslovne knjige se u ovim skloništima ne vode. Oman ističe da sve, bez iznimke, mora biti transparentno, a to uključuje i podatke o donacijama.

"Kako je moguće da je neoznačena životinja uopće došla u ilegalan smještaj kada zakon propisuje da isključivo registrirano sklonište može zaprimiti neoznačenu životinju i označiti je? Onda, s druge strane, kako je to prošlo mimo lokalne zajednice koja je odgovorna da te životinje zbrinjava, a ne netko drugi? I naravno, tu je i veterinarska inspekcija koja dozvoljava da se na tom području nalazi toliki broj životinja, a to nije u skladu sa zakonom i propisima", nadodao je.

"Mi nemamo problem sa životinjama, imamo problem s ljudima. Imamo problem s neodgovornim skrbnicima. Njih treba jednostavno dovesti u red, i to strogim kaznama", zaključio je Oman.

U laži su kratke noge

A nakon posjeta ekipe rubrike Poziv, na društvenoj mreži oglasila se Tihana Maretić. U svom jednosatnom dekretu o "dnovinarima gladnima senzacije", bez da trepne izrekla je niz laži.

"Prije, sad već jedno desetak dana, ne znam točno, bila je neka novinarska ekipa. Nisam ni znala da su novinarska ekipa jer se uopće nisu potrudili predstaviti", poručila je Maretić, iako je na kameri snimljeno kako ju novinarka Tea Johman Nitraj pozdravlja i predstavlja joj se.

"A novinarka je vikala: 'Što je ovo, kakvi su ovo uvjeti, zašto nemate bokseve za pse?'", poručila je Maretić, lažno opisujući situaciju u kojoj je Johman Nitraj upitala: "Gospođo Tihana, možete li izaći da porazgovaramo? Gospođo, možete li objasniti gdje su boksovi za pse, jesu ovo uvjeti za njih?".

Maretić je također slagala da je novinarska ekipa ušla u dvorište susjeda s kojim je ona "do jučer pila kavu na dnevnoj bazi", iako je susjed pred kamerama ispričao da s Maretić nema razgovora te da se s njom može normalno razgovarati jedino kada joj nešto treba.

"Ono što je, među ostalim optužbama, bacila ta 'nazovi' novinarka, je da psi hodaju bez nadzora. Moji psi nikada ne izlaze iz ove ograde bez nadzora", poručila je Maretić dok su kamere snimale psa koji preskače tu istu ogradu.

"Ja sam zvala policiju jer se oni nisu htjeli maknuti. Došla je policija, upozorili su ih da rade kriminalne radnje, odnosno prekršaj, i da ne smiju raditi to što rade", lažno je svjedočila Maretić.

Evo što je o svemu rekla policija: "Policija je zaprimila dojavu ženske osobe koja je navela da je snimaju nepoznate osobe. Izlaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je kako se radi o novinarskoj ekipi Nove TV koja je na navedenoj lokaciji snimala reportažu. Tom prilikom nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela."

"Mi, osim što imamo ogradu visoku dva metra, uz tu ogradu cijelom dužinom imamo postavljen električni pastir. To, naravno, nisu znali pa su onda pokušali iznositi takve besmislene tvrdnje. Nisam to ranije govorila da mi opet ne skoče na vrat jer imam struju oko ograde. Ali evo, sad vam i to kažem. Uglavnom, moji psi ne hodaju i nikada nisu ulovljeni nigdje bez nadzora", zaključila je.

Jezivi uvjeti za životinje

Reporter Mikić i o ovom je porazgovarao s Lukom Omanom.

Upitan je li uobičajeno da skloništa za životinje imaju postavljenu struju oko ograde, Oman je odgovorio da takvo postupanje nije u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja, niti s pravilnikom o skloništima.

Iznimke se, pojašnjava, rade isključivo za domaće životinje.

Oman smatra da bi se životinje zaštitile od ovakvih praksi, potrebne su strože kazne.

"Životinje štiti upravo transparentnost. Bez obzira radi li se o skloništu koje je registrirala fizička osoba, veterinarska stanica ili udruga, ono mora biti pod stalnom kontrolom veterinarske inspekcije. Svaka nepravilnost mora biti strogo kažnjiva", zaključio je.

