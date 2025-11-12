Tihi ubojica vreba u zimskim mjesecima: Ovo su važni koraci koji vam mogu spasiti život

Tijekom zimskih mjeseci i sezone grijanja u kućanstvima su povećane opasnosti od trovanja ugljičnim monoksidom.

Nažalost, već na početku ovogodišnje sezone grijanja zabilježeno je nekoliko smrtnih slučajeva trovanja, stoga je vrlo važno stalno imati na umu opasnost koja prijeti od ovog plina koji nastaje nepotpunim izgaranjem tvari koje sadrže ugljik, kao što su drva, prirodni plin ili benzin, kada nema dovoljno kisika za potpuno izgaranje do ugljikovog dioksida.

Iznimno je važno osigurati protočnost instalacija te redovito održavati i servisirati sve uređaje koji se koriste za grijanje ili loženje.

Neispravni i neodržavani dimnjaci i plinska trošila poput bojlera ili grijalica mogu imati teške posljedice za korisnike koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti.

Prije korištenja uređaja za zagrijavanje stambenih, poslovnih ili gospodarskih prostorija, potrebno je poduzeti sve preventivne radnje kako bi se izbjegle opasnosti i neželjene posljedice, upozorava Ravnateljstvo civilne zaštite.

Redoviti pregled

Obavezno je servisirati sva plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) koja koristimo, a servis mora obaviti ovlašteni stručni serviser.

Redoviti pregled dimnjaka potreban je barem jednom godišnje, također od ovlaštene i stručne osobe, dok se izvanredni pregled dimnjaka treba provoditi prilikom svake promjene uređaja za loženje ili svake promjene goriva.

Savjeti i preporuke

Kako bi sezona grijanja prošla bez poteškoća i kako bi vaši domovi bili sigurni, objavljeni su kratki savjeti i preporuke za ispravno korištenje uređaja i boravak u prostorijama za vrijeme zimskih mjeseci:

redovito prozračujte prostorije u kojima koristite plinska trošila ili peći za grijanje (kuhinje, kupaonice, kotlovnice, garaže i sl.)

redovito servisirajte kućanske aparate koji rade na plin, a instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima

provjerite sustav centralnog grijanja

obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara za pregled dimnjaka

prije dužeg izbivanja iz doma zatvorite plin na glavnom priključnom ventilu

ne palite krute energente u kućištima za gorivo

prilikom korištenja peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju oko peći ili kamina, da nema zapaljivih tvari

nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta, jer prikupljeni pepeo može sadržavati (oku nevidljivi) žar te izazvati požar i nakon 24 sata

tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade

plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali

ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin

ako osjetite miris plina ODMAH napravite propuh, evakuirajte ljude, ništa ne palite niti uključujte, zovite vatrogasce, po mogućnosti stavite objekt u beznaponsko stanje isključivanjem električne stuje na glavnoj sklopki, ali izvan ugrožene zone

ne zaključavajte kupaonicu ako se tuširate i koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć

u svaku prostoriju s ložištem (gdje je peć, plinski bojler…), postaviti detektor ugljikovog monoksida (CO-detektor), sukladno uputi proizvođača uređaja, koji ima funkciju trenutnog otkrivanja i dojave povišene koncentracije ugljikovog monoksida (CO)

pri uključivanju u rad kuhinjske nape, otvaranjem prozora osigurati dotok sviježeg zraka (kisika) u prostoriju (u suprotnom, pogotovo ako je naknadno kupljenja napa većeg kapaciteta i/ili je ugrađena nova stolarija koja bolje brtvi-dihta, zbog podtlaka kojeg uključena napa može stvoriti svojim radom u prostoriji, postoji opasnost usisa (povrata) izgarnih plinova iz dimnjaka)

Obavezno pozovite dimnjačara: