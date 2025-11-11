Velika novost za najmlađe pacijente KBC-a Zagreb: "Možete biti primjer regiji"

U borbi protiv raka i to kod onih najmanjih pacijenata - stižu sjajne vijesti. KBC Zagreb nastavlja uspješnu suradnju s nizozemskim Centrom Princess Máxima, najnaprednijim centrom za dječju onkologiju u Europi. Evo što takva suradnja donosi oboljeloj djeci, ali i kako izgledaju novi odjeli na kojima se liječe i bebe stare svega nekoliko tjedana.

"Prvi put kad završiš na jednom ovakvom odjelu, naravno da ti je šokantno uvijek misliš da se to možda nekom drugom dešava, pored toga kad se radi o tvojom djetetu, zaista je za diviti se svakoj osobi koja ovdje radi, jer bez te topline koje oni daju na svakodnevnoj razini, uz profesionalizam koji pružaju, da je vrlo teško bi roditelji svi to prošli", ispričala je majka Andreja.

U Hrvatskoj je na godinu 120 malenih onkoloških pacijenata.

"Važno je naglasiti da dječji rak jako rijedak. Manje od pola posto cjelokupne populacije su djeca, mlađi od 18 ali kao uzrok smrtnosti on se nalazi na drugom mjestu iza nesreća", rekao je Ernest Bilić, pročelnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju, KBC Zagreb.

Iz Centra su poručili da im je Zagreb jedan od najvažnijih partnera u centralnoj i istočnoj Europi i da može biti dobar primjer ostalim zemljama u regiji.

