Karamarko poludio na usporedbu s Plenkovićem: "Isprdci, znam da me ne volite..."

Mišel Jakšić (SDP) usporedio je premijera Andreja Plenkovića s Tomislavom Karamarkom, što se bivšem čelniku HDZ-a nikako nije svidjelo.

"Karamarko je imao problem s brojanjem HDZ-ovih politika u kampanji pa tako i Plenković zna sve o eventualnim lijevim ili lijevo-centrističkim sucima Ustavnog suda, a ima problem nabrojati koja su sva imena na desnici. Andrej Plenković će sa svime što izvodi ostati i postati jedini istinski hrvatski komunist", izjavio je Jakšić u Novom danu na N1 televiziji.

Karamarko mu je potom odgovorio na svom Facebook profilu.

"Uh... kasno je popodne i ne da mi se objavljivati po Facebooku. Ali vrag ne da mira. Prijatelji su mi poslali link da pogledam šprehu nekog Mišela Jakšića na N1. Iskreno, uopće me ne zanima što taj lik ima za reći naciji. Ništa pametno, očito. Jer nacija je već dovoljno sluđena takvima i sličnima koji izviru i ispadaju iz stranačkih kanalizacija poznatog vonja.

No, kako sam, navodno, postao "narcisoidan i osjetljiv", zanimalo me što taj Francuz trkelja o meni. I shvatih, taj pretendent na pamet uspoređuje predsjednika HDZ-a sa mnom. Referira se na moju "smotanost" u nekakvom TV nastupu. Mišel kao da je zbrisao iz birtije vehementnog Renea.

Mišel, Miha, Mišo ili tko zna kako se već zoveš, moraš shvatiti da ta usporedba ne prolazi. Zašto? Duga je to priča. Da me ne volite, vi isprdci onih koji su glavom bez obzira zdimili iz Sabora, bježeći od hrvatske neovisnosti, to mi je jasno. Da me ne volite jer sam dobio sve izbore protiv SDP-a, i to mi je jasno. Karamarko 5, SDP 0. Eto, Mišel, Žan, Žak, Rafal ili kako već, ja sam na to ponosan.

A kad pogledamo što je i čija je Hrvatska danas, jasno je zašto sam morao otići. Moj drugi mandat profilirao bi neku drugačiju Hrvatsku. Hrvatsku s imenom i prezimenom. Dalo bi se o tome još puno govoriti.

A ti, Mišel, samo naprijed. Ako tako nastaviš, možda sustigneš i političarku Dahliu."