Koalicijski partneri nisu sretni zbog Plenkovićeva poteza, oporba oštra: "Kopira Karamarka, skuplja autograme od Thompsona"

U Banskim dvorima brusili su se planovi za novo zasjedanje Sabora uoči aktualca.

"Pitanja koja dolaze od oporbe su nekonstruktivna i prilično populistička, prevladava uvijek tema na kojoj oni misle ubrati neki politički poen", kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.



Jedna od glavnih tema, očekuje se, bit će izbor ustavnih sudaca i čelne osobe Vrhovnog suda! Baš kao što je bila i na koalicijskom sastanku.



Stipe Mlinarić Ćipe, saborski zastupnik (DP) poručuje: "Nema šanse da ćemo praviti probleme oko bilo čega! DP što se tiče predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca nema veliku ulogu, to je dogovor SDP-a, HDZ-a i predsjednika države!".

Krunoslav Lukačić, predsjednik HNS-a ovako odgovara na pitanje kako razmišlja njegova stranka. "To ćemo dogovoriti na sastancima većine".

Iako, kako doznaje Dnevnik Nove TV, koalicijski partneri nisu bili sretni što je HDZ svoj plan da se sve bira u paketu iskomunicirao bez konzultacija unutar većine.

"Svi su koalicijski partneri podržali takvu ideju!", poručuje Habijan.

Pregovori oko ustavnih sudaca trebali bi krenuti s početkom zasjedanja Sabora.



Mišel Jakšić, saborski zastupnik (SDP) kaže kako Plenković počinje s nabrajalicama kopirati Karamarka.

"Napravio je zaokret od toga da skuplja autograme od Thompsona do toga da se pretvara u posljednjeg hrvatskog komunista jer ga ne zanima Ustavni sud nego stvaranje komisija", kaže.



Na tim sastancima SDP ne želi razgovarati o čelnoj osobni vrhovnog suda, a o ustavnim sudcima od samih početaka ne želi razgovarati MOST.

Nikola Grmoja, predsjednik MOST-a kaže da se tu radi o trgovini.

"Radi se o trgovini HDZ-a, SDP-a i Možemo. Sada je potvrđeno iz usta samog premijera koji je te izbore predstavio kao trgovački paket o kojem razgovara s opozicijom i Pantovčakom!", napominje.

Dodaje - kao šef Odbora za pravosuđe sazvat će sjednicu. Na njoj bi trebali zauzeti stav - koga će Odbor podržati za čelnu osobu Vrhovnog suda. Pitanje je - hoće li se HDZ uopće odazvati, ako ne bude dogovora oko ustavnih sudaca.

"Ovo je pozitivna inicijativa, ovo je prijedlog, očekujemo od oporbe da se ponaša konstruktivno i da pokaže razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazimo!", kaže Habijan. Vrhovni sud trenutačno vodi vršiteljica dužnosti, a na Ustavnom sudu, ne dođe li do dogovora, u travnju će ostati 10 sudaca.

Više pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Petre Buljan.