Dalija Orešković objavila nove prijetnje smrću: "Doći ću ti u kuću, ubit ću te. Glavu ću ti skinuti..."

Saborska zastupnica Dalija Orešković na svojem je Facebook profilu objavila kako je nedavno zaprimila novu prijetnju smrću.

"Više nema nikakve dvojbe, HDZ-ova vlast je stala uz ustaštvo kako bi parazitirala na mržnji i prijetnjama koje se šire pod crnim insignijama. Javno ću objaviti primjer jedne takve prijetnje koju sam nedavno zaprimila. "Doći ću ti u kuću..., ubit te..., glavu ću ti skinuti", objavila je Orešković uz fotografije na kojima se vide prijetnje koje prima.

Potom se obrušila na reakciju premijera Andreja Plenkovića te predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića vezano uz transparent kojeg su dignuli navijači Dinama za vikend.

"Umjesto osude BBB-a zbog transparenta 'Za dom spremni', premijer i predsjednik Hrvatskog sabora, obrušili su se na gradsku vlast u Zagrebu koja je zabranila ustaške pokliče na području svoje ingerencije. Očito se HDZ više ne skriva iza dvostrukih konotacija te manifestira da je uzvikivanje ustaškog 'Za dom spremni' postalo sasvim legitimno u svim prilikama.

S obzirom da je ustaški 'Za dom spremni' postao legitiman, tako su legitimne i učestale postale i prijetnje. Njime se želi postići strah i opća šutnja. Da im se ne pruža otpor. Sprega korupcije i ustašluka naišla je na plodno tlo i odobravanje vrlo opasnog sloja društva. Nakon ovog, za Plenkovića nema natrag. Za Marka Skeju, čija se bojna zove po ustaši Rafaelu Bobanu, znamo tko je i što je", napisala je Orešković.

"Zahvaljujući Plenkoviću, Hrvatska je danas HOS-ova država. HOS-ova država, HOS-ova pravila. Što je onda Plenković? Naljutio bi se da ga nazovemo ustašom. A antifašist nije", zaključila je.