Hajdaš Dončić opleo po premijeru: "Plenković pleše tango s balkanskim mirisom"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u subotu na stranačkom skupu kako premijer Andrej Plenković, umjesto da šalje poruke protiv radikalizma u društvu 'pleše tango s balkanskim mirisom', a da će se SDP nastaviti boriti protiv radikalizma, za bolji standard građana.

Glavni odbor SDP-a raspravlja o aktualnoj političkoj situaciji, izmjeni stranačkog Statuta te priprema izvještajnu konvenciju koja će se održati u siječnju.

Hrvatska nosi kaput s dva lica, jedno je europsko, a drugo balkansko

"Hrvatska danas nosi kaput s dva lica, jedno je europsko koje govori o suživotu, pravu na glazbeni, kulturni ili sportski izražaj, i koje priča o demokraciji, a drugi je balkanski koji se hrani motivima iz prošlosti koji govore 'gdje si bio koje godine'. I naš premijer voli taj kaput. Umjesto da mladoj Hrvatskoj govori jasne poruke protiv radikalizma, on pleše tango s balkanskim mirisom”, poručio je SDP-ovcima Hajdaš Dončić u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora stranke.

Od zadnje sjednice Glavnog odbora u rujnu dogodilo se puno stvari u Hrvatskoj za koje, kazao je šef SDP-a, nisam mislio da će se dogoditi.

"Donijet je proračun koji ne potiče obrazovanje već naoružavanje, djeca koja su došla u Zagreb na sajam knjiga Interliber pretučena su zbog naglaska i grada iz kojega su došla i meni nije normalno da djeca koja nose sportske majice klubova iz Zagreba ne mogu šetati po Dalmaciji ili dalmatinskih klubova po Zagrebu", naveo je.

Ono što se događa u Hrvatskoj, događa se i u Europi

Ono što se događa u Hrvatskoj, ocijenio je Hajdaš Dončić, događa se i u Europi gdje radikalizam i polarizacija urušavaju vrijednosti i demokraciju. Svi oni koji brane ili pričaju da su tradicijske, nacionalne vrijednosti one vrijednosti koje se skrivaju pod tom krinkom, lažu, ustvrdio je.

"SDP, nažalost, u toj bitci nema sugovornika, nema ni partnera jer naš premijer uvijek pleše taj tango i dalje će ga plesati", rekao je predsjednik SDP-a. Dodao je da će se od njih "tražiti još veću hrabrost, ali i mudrost da se suprotstave radikalizmu".

"Taj vražji kaput je mirisan i stvara privid ekonomskog rasta u Hrvatskoj", naveo je Hajdaš Dončić, ustvrdivši da premijer Plenković "stvara privid da se bori protiv inflacije, a inflacija nikad veća".

"Hrvatska, doduše, ima ekonomski rast i ako pričamo o standardu, jedan dio građana Hrvatske živi bolje, ali to nije razvoj, to je rast, to su Potemkinova sela gdje ne postoji stvarni razvoj i stvarna briga za zajednicu", kazao je.

"Ne dao Bog da geopolitička situacija ugrozi hrvatski turizam, Hrvatska ekonomska kulisa odmah će se urušiti", rekao je Hajdaš Dončić, dodavši da će SDP "biti taj koji će kao i dva puta u povijesti do sada, čistiti te kulise i graditi stvarna naselja".

Hrvatskoj treba hrabrost da se suoči s našim problemima iz prošlosti i optimizam da kaže da ih možemo riješiti kao i ideje, naglasio je te najavio da će SDP svoje ideje predstaviti na konvenciji u siječnju, i to - o progresivnom oporezivanju, drugačijoj raspodjeli poreza na dobit, o hrvatskoj industrijskoj razvojnoj politici i skraćivanju radnog tjedna i o tome ćemo razgovarati sa svima.

Uvodni govor šef SDP-a zaključio je pozivom članovima Glavnog odbora: "I zato, kolegice i kolege, kada, ako ne sada, tko ako ne mi”.