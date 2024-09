Iznajmljivači našli krivca za novi porez: "Ovo je njihovo pritiskanje lokalnog stanovništva, a vlasnici hotela su većinom stranci"

Najveći udar po džepu za one iznajmljivače koji imaju najviše noćenja prijedlog je dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića koji će tražiti podršku Gradskog vijeća.

"To se čini najpravednijim. Oni koji imaju najveće prihode da plaćaju najveći porez", rekla je Marijana Aksić Vitković koja pritom ne smatra da će to djelovati destimulirajuće.

"Sigurno da ne jer jedan dio nameta koje plaćaju tj. paušal je fiksan bez obzira na prihode dok će se ovim drugim dijelom to moći regulirati", dodala je.

U Zagrebu koji ostvaruje oko 2,5 milijuna noćenja godišnje još nisu odlučili ni o iznosu ni o načinu naplate poreza. Čekaju konačnu verziju zakona, no načelno ga podržavaju.



"Smatram da nije normalno da je porezno opterećenje kratkoročnog najma puno manje od poreznog opterećenja za dugoročan najam. To znači da u Zagrebu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske ako vlasnici iznajmljuju stanove turistima plaćaju manje nego da izdaju te stanove stanovnicima tih gradova", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.



Novi zakon neće obuhvatiti hotelske kuće što ljuti iznajmljivače.



"Moram reći da je moje mišljenje da je ovo jako veliki hotelski lobi i da je ovo njihovo pritiskanje lokalnog stanovništva koje živi od svojih nekretnina i svog rada i što novci ostaju lokalnom stanovništvu, a vlasnici tih hotela su većinom stranci", reka je iznajmljivačica Slavica Grkeš.



Iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) poručuju da to nema veze jedno s drugim.



"Struktura gostiju hotela nema nikakve veze sa strukturom gostiju privatnog smještaja. Gost koji odsjeda u dubrovačkim hotelima svakako nije namjeravao odsjedati u privatnom smještaju. Mislim da je to bacanje prašine u oči, zamagljivanje stvarnosti. Te dvije strane nisu protivnici jedni drugima", rekla je Nikolina Trojić iz HGK-a.



Prema informacijama iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ), dosad je u Hrvatskoj ove godine ostvareno više od 101 milijun noćenja. Od toga je nešto manje od 88 milijuna u komercijalnom segmentu, a samo u hotelima 22 milijuna, što je nešto manje od četvrtine svih noćenja.

Trojić, predsjednica Županijske komore Dubrovnik sumnja da će ovakve izmjene zakona donijeti željene ekonomske rezultate, a žali i jer nema razlike između obiteljskog smještaja koji je dodatak kućnom budžetu i rentijerstva.



"Možemo komotno reći da je riječ o poreznoj evaziji, dakle veliki investitori koji ulaganjem u nekretnine plus stavljajući ih u tržišnu funkciju ponovno iznajmljivanja ostvaruju velike prihode, a da nisu pritom tržišno oporezivani kao bilo koji drugi sektor gospodarstva dakle može se reći da su u povoljnom subvencioniranom položaju", objasnila je Trojić.



Ovo nije ekonomska, već politička odluka, istaknula je te dodala da je možda vrijeme da se konačno sektor iznajmljivanja izjednači s drugima poput sektora poljoprivrede.

Pročitajte i ovo Čeka operaciju Barakuda napala Slovenca u šibenskom akvatoriju: "Pitanje je hoće li mu liječnici moći spasiti vid"

Pročitajte i ovo Snaga Dunava Vodeni val na istoku Hrvatske, neki u kuće mogu samo u čamcima: "Ranije sam spasio, sad nisam ništa mogao"

Pročitajte i ovo Na rođendanu Agronomskog fakulteta Milanović: "Ja sam završio pravo, ni danas ne znam kako se piše podnesak"