VIDEO Strava u susjedstvu: U obiteljskoj kući pronađena tri tijela, otkriveno što su policajci zatekli pored mlađeg muškaraca

Tri tijela pronađena su u obiteljskoj kući u subotu u Čačku na zapadu Srbije, a prema prvim informacijama sumnja se na trostruko ubojstvo. Na terenu su hitna pomoć i više policijskih patrola.

"Prema zasad još uvijek neslužbenim informacijama, došlo je do trostrukog ubojstva. Na mjesto tragedije odmah su stigle nadležne ekipe, koje su iz kuće iznijele tijela", kazao je jedan od očevidaca, prenosi Kurir, a Telegraf neslužbeno doznaje da su u kući pronađena tijela dvojice muškaraca i žene.

Službenih informacija zasad nema, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

Pronađeni su navodno muškarac u dobi od oko 47 godina te njegovi otac i majka, koji su imali oko 75 godina, a pokraj tijela mlađeg muškarca pronađen je nož, prema neslužbenim informacijama, piše Telegraf.

No, točne okolnosti događaja još uvijek nisu poznate, kao ni je li u pitanju dvostruko ubojstvo i samoubojstvo ili je netko ubio tročlanu obitelj.