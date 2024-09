Vodeni val na istoku Hrvatske, neki u kuće mogu samo u čamcima: "Ranije sam spasio, sad nisam ništa mogao"

Dunav je, kroz svoj plovni put po Europi, pokazao koliko silan i moćan može biti. Rušio je sve pred sobom, a vrhunac vodenog vala u srijedu je stigao u Hrvatsku. Srećom, niži od od početnih, najcrnjih prognoza, ali i dalje dovoljno jak da poplavi kuće i vikendice u Aljmašu.

Kuća Darka Hercigonje, iako ju je opasao zečjim nasipom, potpuno je pod vodom. Do nje može isključivo čamcem ili kajakom. Da bi pokazao razmjere štete i ugostio na gornjem katu kuće, povezao je ekipu Dnevnika Nove TV na plovidbu dvorištem.

Prije novinara u tek renovirano prizemlje njegova doma, ušao je hladni Dunav. "Dvije poplave, u šestom i prvom mjesecu, sam se spasio, ali sad nisam ništa mogao. U srijedu ujutro pukla mi je brana. Imali smo nasip. Velika sila vode. Prizemlje je potpuno poplavljeno. Nema ništa stvari unutra. Ima metar dvadeset, metar trideset vode", rekao je Hercigonja, koji je trenutačno primoran otići iz svoje kuće. Isključio je električnu energiju. Spasio je što se spasiti da.

"Sad sam iznajmio stan i živim u Osijeku. Ja vjerujem da ću nazad za jedno dva tjedna, tri tjedna. Dok se voda povuče, dok ta vlaga izađe, dok sve operemo pa ćemo opet krečiti i opet idemo nanovo", rekao je.

Pod udarom Dunava iz Aljmaša bježe životinje, no neke se nisu uspjele spasiti, a neke su ostale zatočene na malenim otocima koje je Dunav ostavio. Njih su spašavali mještani.

Ovo je jedan od povijesno visokih vodostaja Dunava koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Iako vrhunac vodenog vala polako napušta Hrvatsku, još uvijek je iznimno opasan.

"Sve su službe i dalje na terenu, sve dok traju izvanredne obrane od poplave, a trajat će dok se voda ne spusti ispod 650 centimetara. Vodeni val sada se kreće prema Vukovaru i Iloku, a oko petka ćemo ga ispratiti iz Hrvatske", rekao je Zvonko Grgec uz Civilne zaštite.

Tek tada počinje povratak kućama, a prije povratka, kada se voda povuče, slijedi čišćenje i obnova.

Voda se polako povlači

Vodostaj Dunava mjeri 703 centimetra u Aljmašu, voda se malo povlači, ali govorimo o centimetrima, a vodeni val pomiče se dalje nizvodno prema Iloku i Vukovaru. Naselja nizvodno su branjena što znači da imaju nasipe i da štete kao one u Aljmašu i Zelenom Otoku ne bi trebalo biti.

"U kući mi je trenutno voda do koljena, oko pola metra, pa mogu u kuću. Idem pješke, čamcem ne mogu jer ga i nemam", kazao je jedan od mještana Ivica Knežević.

"Štete ima, ali ne radi se o velikim iznosima. Bit će nešto više posla, dvije kante boje i to je to. Spavam na gornjim katovima, dolje smo sve ispraznili na vrijeme, imali smo vremena, sedam do 10 dana, sve je spašeno", rekao je.

Prisjetio se i prošlih poplava. "2013. godine u šestome mjesecu oko 15 centimetara, sad je ipak veća", rekao je. Nada se da će se kući vratiti za 10 do 15 dana. Vodeni val trebao bi izići iz Hrvatske tijekom vikenda.

Pročitajte i ovo Javlja HALMED Povlači se ovaj lijek: Bolesnici se trebaju javiti svom liječniku

Pročitajte i ovo Opsadno stanje Policija opkolila kvart u Beogradu, pronađena garaža puna oružja: U sve su umiješani Hrvati?

Pročitajte i ovo U Australiji FOTO/VIDEO Ribari ulovili jezivo biće iz morskih dubina, legenda kaže: "Ovo je predznak potresa"