Potres magnitude 4,8 pogodio Grčku

Potres magnitude 4.8 pogodio je Grčku u subotu navečer, objavio je EMSC. Potres je registriran u 22:48 po lokalnom vremenu.

Epicentar je lociran na vrlo maloj dubini od samo 6 kilometara, što je razlog snažnijeg podrhtavanja tla koje su osjetili stanovnici okolnih gradova.

Najbliži veći grad je Patra, udaljena oko 36 kilometara istočno-jugoistočno, s populacijom od približno 168.000 stanovnika. Potres se snažno osjetio i u Kalavryti, koja se nalazi svega 7 kilometara zapadno-jugozapadno od epicentra.

Za sada nema informacija o šteti niti ozlijeđenima, no potres je uznemirio stanovništvo koje se oglasilo na društvenim mrežama i aplikacijama za praćenje potresa, navodeći kako je tlo zatutnjalo i zatreslo se u kratkom, ali intenzivnom valu.

Svjedoci su na EMSC-u opisivali trenutke podrhtavanja. Jedan korisnik napisao je: "Prvo tutnjanje, a zatim se kuća počela tresti." Drugi je dodao: "Srećom, pločice su ostale na mjestu"

Epicentar je, čini se, bio u selu Kouteli kod Kalavryte.