Ne može se zaustaviti širenje radijacije: Teško oštećena nuklearka Černobil

Zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobil, koja bi trebala sprječavati širenje radioaktivnog materijala, više ne može ispunjavati sigurnosnu funkciju uslijed štete uzrokovane u napadu dronom s početka godine, objavila je u petak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
Inspekcija zaštitne strukture koju je IAEA provela prošli tjedan pokazala je da je je napad drona u veljači uzrokovao propadanje konstrukcije, objavila je UN‑ova agencija.
U misiji je potvrđeno da je zaštitna struktura izgubila "primarne zaštitne funkcije", uključujući funkciju zadržavanja radioaktivnog materijala, ali na nosivoj konstrukciji i na kontrolnim sustavima nema trajne štete, stoji u priopćenju.
Već su provedeni privremeni popravci na krovu, izjavio je čelnik agencije Rafael Grossi, naglasivši da je za sprečavanje daljnjeg propadanja i osiguravanje dugoročne nuklearne sigurnosti nužno provesti sveobuhvatnu obnovu.
Na temelju istrage IAEA preporučuje daljnju obnovu i zaštitu strukture te ažuriranje sustava za praćenje vlage i korozije i drugih nadzornih programa, stoji u priopćenju.
Dana 14. veljače dron je probio vanjski omotač zaštitne strukture i uzrokovao požar. Ukrajinske vlasti tada su objavile da je napad izvršila Rusija, a Moskva je to demantirala.
Zaštitna struktura postavljena je 2019. oko reaktora broj četiri, koji je eksplodirao u nuklearnoj katastrofi 1986., kako bi se spriječilo daljnje istjecanje radijacije u okoliš.
Nakon napada dronom radijacija se zadržala na normalnoj i stabilnoj razini i nije bilo izvješća o istjecanju radijacije, objavio je UN u veljači.
Nesreća u Černobilu dogodila se u travnju 1986. Sovjetski inženjeri postavili su oko reaktora sarkofag koji je kasnije zamijenjen novom strukturom. Preostala tri reaktora postupno su isključena, a posljednji je iz pogona isključen 2000. godine.