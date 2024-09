Milanović: "Ja sam završio pravo, nisam znao kako se podnesak piše do kraja studija, mislim, ne znam ni danas"

Agronomski fakultet je otvoren 1919. godine, a njegovo postojanje sve do danas dovoljno govori o važnosti agronomije i poljoprivrede u Hrvatskoj, poručio je dekan Ivica Kisić.

Osim studenata i profesora, na svečanu sjednicu stigli su i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, ali i predsjednik Zoran Milanović.

"Vi ste kao i mnogi drugi studiji onog tipa koje ja nisam studirao, "no nonsense" discipline. Dakle to su vrlo konkretne stvari, tu nema zezanja. Ja sam završio pravo, nisam znao kako se podnesak piše do kraja studija, mislim, ne znam ni danas", rekao je Milanović.

"Peta smo po starosti sastavnica sveučilišta, ali nije to samo u RH, i sva svjetska sveučilišta Oxford, Cambridge. Uvijek su prvi bili teološki fakulteti, a zatim je tu bila medicina, pravo", rekao je Kisić.

