Već je gotovo pet mjeseci na čelu Ministarstva, a građani pojma nemaju tko je on: "Nikad ga nisam vidjela, evo, prvi put"

Mohovo, malo mjesto kraj Iloka nagrizao je zub vremena. Kuće i ulice zjape prazne, a ljuljačke zaljulja jedino vjetar. Mladih gotovo da i nema.



"Uglavnom su ostali stariji ljudi, 50 i neko godište pa nadalje. Nemamo ništa, nemamo ni trgovinu. Čak i u ambulantu idemo u Ilok, baš ništa nemamo", rekla je Miladinka Popović iz Mohova.

Prije rata je bilo više ljudi i mladih, bilo je djece, sad je u školi ostao jedan učenik u školi.



Demografski potop najveći je u Slavoniji i brdskim područjima. U posljednjih pet godina Hrvatsku je po brojkama napustio grad veličine Splita. Traži se spas u novom Ministarstvu demografije i useljeništva.

Počelo je s puno optimizma.



"To je pobjednička priča. 100 posto", najavio je ministar Ivan Šipić u svibnju. Ali tu pobjedniučku priču još čekamo. Ivan Šipić na čelu je Ministarstva demografije i useljeništva gotovo pet mjeseci, a ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je prepoznaju li ga građani.



Vladimir i Gordana nisu znali tko se nalazi na slici koja je prikazivala Šipića. Filip iz Požege prepoznao je da se radi o poltičaru. "Ali nemam pojma koji", rekao je. O kome se radi nisu znali ni Ana i Marin. "Ja sam mislila da je to Beroš. To mi je prvo palo na pamet. Nikad ga vidjela, evo prvi put", rekle su Katarina i Lucija kroz smijeh. "Pa negdje smo ga vidjeli, ali, ma zapravo, ne znam tko je", nije bio siguran i stariji bračni par.



U telefonskom razgovoru ministar je Dnevniku Nove TV rekao da se još bruse demografske mjere. Javnosti će biti prezentirane sljedeći tjedan. Do tada ostaje i dalje nevidiljiv.

"Ne možete uzeti štapić i ćiribu-ćiriba, što bi rekla naša djeca koja progovore od jaslica do vrtića. Potrebno je jedno vrijeme strpljenja, da se stvari poslože", najavio je još u svibnju Šipić.

No, nešto se ipak posložilo, a to je ministrov tim. Ministar Šipić zaposlio je čak četiri savjetnika. Jedan od njih je i demograf Stjepan Šterc. "Moram priznati da ja ne znam zašto su četiri savjetnika. Meni je logičnije da je to operativni tim od dvoje, troje ljudi i da taj tim donosi strateške programe", odgovorio je Šterc na pitanje trebaju li ministru četiri savjetnika.



Strateške mjere po njemu su poticanje rađanja djece i povratak iseljenika. "Nevjerojatan gubitak od 260.000 ljudi mora svakog razumnog zabrinuti. To više nije pitanje stranaka, ideologija, svjetonazora, to je strateško pitanje hrvatskog opstanka", dodao je demograf.



Iako srce vuče domovini, mnogi koji su otišli ne razmišljaju o povratku

"Nemam namjeru. U posjet da, ali vratiti se iz Australije ne", rekli su Vladimir i Gordana iz Australije.



Ovo nije prvi put da Hrvatska ima Ministarstvo demografije. Težak je zadatak pred nevidljivim ministrom da riješi itekako vidljive demografske probleme.

