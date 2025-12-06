Puljić o pripremama za Svjetsko prvenstvo: "Karte će biti enormno skupe, a ovo predstavlja veliki izazov. Ima i jedna novost za navijače..."

Hrvatska je u petak na ždrijebu saznala kako će na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi L.

SAD, Kanada i Meksiko bit će domaćini najvećeg Svjetskog prvenstva dosad.

Kako teku pripreme u Americi te kakve su reakcije na ždrijeb je za Dnevnik Nove TV prokomentirao dopisnik iz Washingtona Ivica Puljić.

"Neki sportski događaji prerastu u masovne spektakle gdje se idoliziraju pojedini ljudi, poput Donalda Trumpa koji je dobio svoje pozlaćene igračke u vidu zlatne medalje i pozlaćene replike pobjedničkog trofeja koja je preimenovana u nagradu za mir, a koju je Trump dobio između američkih vojnih akcija u kojima se bez optužnice i suđenja ubijaju navodni osumnjičeni dileri droge iz Venezuele i Kariba. FIFA-ina nagrada za mir predstavlja utješnu nagradu nakon što Trump nije primio Nobelovu nagradu koju je tako priželjkivao. Tu ima najviše reakcija", ispričao je Puljić.

Kako kaže, o Svjetskom prvenstvu najviše će odlučivati upravo Trump koji u životu nije šutnuo loptu, a koga od zlata najviše zanima novac.

"Kad smo već kod novca, karte će biti enormno skupe. Najskuplja karta za finalnu utakmicu bit će 7.875 dolara, najjeftinija dvije tisuće, to je finale. Najjeftinija karta općenito će iznositi 60 dolara, ali samo u prvom kolu, sve ostalo će prerasti u stotine ili tisuće dolara. Sad možete zamisliti kako će biti kada preprodavatelji uzmu stvari u svoje ruke. Uz troškove putovanja i smještaja, ovo će biti, pretpostavlja se, najskuplje Svjetsko prvenstvo", rekao je.

Puljić je rekao da ima i novost za navijače koji planiraju doći. Oni će se moći prijaviti za novi loto koji počinje 11. prosinca i traje do 13. siječnja. "Oni koji prođu imat će mogućnost kupiti ulaznice, a sve ide preko FIFA-e".

Superkompjuter Opta prognozirao je i moguće pobjednike, ispričao je Puljić. Prema njemu, Španjolska bi završila kao prvak, Francuska druga, Engleska treća, Argentina četvrta, Njemačka peta, a Hrvatska je tek na četrnaestom mjestu. "Ali, što zna superkompjuter?", našalio se Puljić.

Svjetsko prvenstvo za Ameriku predstavlja i veliki sigurnosni izazov.

"Trump najavljuje mogućnost da bi se pojedine utakmice mogle izmjestiti iz gradova koji njega politički ne podržavaju, uz glasnu poruku da je riječ o gradovima koje politički drže demokrati. Los Angeles - tamo će se igrati osam utakmica. New York, Boston, Chicago - sve su to gradovi koje Trump ne smatra svojima. I oni mogu izgubiti status domaćina ako tako odluči Trumpa. Možete zamisliti kakav će to biti kaos za navijače", rekao je Puljić.

"Zato se postavlja pitanje hoće li Amerika biti uopće gostoljubivo raspoložena prema navijačima iz cijelog svijeta, u trenutku kada administracija uvodi zabranu ulaska za državljane iz najmanje 30 zemalja i atmosferi u kojoj savezni agenti nasilno privode ljude na ulicama. Političko nasilje je u porastu i vojska se raspoređuje po gradovima. Pitanje je hoće li biti diskriminacije prema navijačima, to je ozbiljno pitanje", nadodao je.

Neki navijači, poput onih iz Velike Britanije i Europske unije, moći će putovati na Svjetsko prvenstvo bez vize, a to vrijedi i za navijače iz Hrvatske, zaključio je.