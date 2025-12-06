JOŠ JEDAN FEMICID
Gotov je očevid ubojstva djevojke u Rijeci: Evo što su istražitelji uspjeli doznati da se dogodilo
Ubijena žena i ozlijeđen muškarac u Rijeci
Zamjenik županijskog odvjetnika iznio je prve detalje o tome što se jutros dogodilo u Rijeci gdje je ubijena mlađa ženska osoba.
Ubojstvo mlađe ženske osobe, koje se dogodilo u subotu ujutro u središtu Rijeke počinjeno je hladnim oružjem, a radi se i o pokušaju samoubojstva mlađe muške osobe, izjavio je u subotu nakon očevida zamjenik županijske državne odvjetnice
Darko Karlović.
Oružje kojim je počinjeno ubojstvo je pronađeno, a određena je obdukcija tijela pokojnice", izjavio je nakon očevida zamjenik županijske državne odvjetnice Darko Karlović.
Dinamička faza očevida je završena, a daljnji izvidi provodit će se radi eventualnog pronalaska motiva, kazao je zamjenik županijske državne odvjetnice.
Policijski službenici u subotu su oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na Trgu Republike Hrvatske u Rijeci,
zatekli teško ozlijeđenu ženu koja je davala znakove života.
Odmah joj je pružena liječnička pomoć, no, preminula je, unatoč pokušaju reanimacije.
Nešto kasnije u stanu u istoj zgradi pronađen je mlađi muškarac ozlijeđena vrata, kojeg se povezuje s tim kaznenim djelom, te je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika.