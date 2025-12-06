Shrvana obitelj o užasu u Međimurju: "Moju sestru ništa neće vratiti"

Slovenska policija privela je 40-godišnjeg Josipa Oršuša, kojega se sumnjiči za brutalni napad u Murskom Središću. U četvrtak navečer teško je ranio svoju 29-godišnju nevjenčanu suprugu te usmrtio njezinu 28-godišnju sestru. Mlađa sestra preminula je u čakovečkoj bolnici, dok se starija nakon teške borbe liječnika trenutačno nalazi izvan životne opasnosti.

Obitelj žrtava i dalje je u dubokom šoku. "Sve me ovo jako šokiralo, nisam imala pojma da kod sebe ima oružje. Ne prestajem plakati", ispričala je jedna od sestara stradalih, prenose 24 sata.

Prema onome što joj je obitelj rekla, opisala je i tijek tragičnog događaja: "Kako je meni obitelj ispričala, Josip je ušao u kuću. Kad su moji shvatili da ima oružje, moja sestra, njegova partnerica, ga je gurnula, on je pucao na nju, a druga sestra i tata uspjeli su pobjeći iz kuće. On je trčao za njima i u dvorištu je pucao u nju te je onda pobjegao u Sloveniju. Neka su ga uhitili. Meni moju sestru više ništa neće vratiti."

Josip Oršuš pucao je na dvije žene Foto: Zeljko Hajdinjak / PU međimurska/Cropix

Kaže da ranjenu sestru još nije mogla posjetiti jer je smještena na intenzivnu njegu. "Josip, kad bi razgovarao s nama, bio je OK, ali sad kad sve pogledam, on je jedna vrsta psihopata", rekla je potreseno.

Kum osumnjičenog dao je svoju verziju događaja i opisao trenutke nakon pucnjave.

"Odjurio je Opel Astrom, ja sam zvao Hitnu. Sve je bilo puno krvi. Mi smo kumovi, praktički živimo u istom dvorištu. Ne možemo vjerovati da se ovo dogodilo", rekao je za 24sata.

Oglasio se DORH

O slučaju se oglasio i DORH. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je dana 6. prosinca 2025. donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1985.) zbog kaznenih djela teškog ubojstva iz članka 111. točke 2. Kaznenog zakona, na štetu hrvatske državljanke (1997.) i teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju iz članka 111.a u vezi članka 34. Kaznenog zakona, na štetu hrvatske državljanke (1996.).

Postoji osnovana sumnja da je 40-godišnjak dana 4. prosinca 2025., oko 20,40 sati, na području Murskog Središća, u cilju da je liši života, ispalio iz vatrenog oružja dva hitca u bivšu izvanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede.

Također postoji osnovana sumnja da je 40-godišnjak nakon toga, u cilju da liši života trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, ispalio u nju iz vatrenog oružja dva hitca, nanijevši joj teške i po život opasne ozljede, uslijed kojih je preminula u bolnici.

S obzirom da je okrivljenik u bijegu, po prijedlogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu odredila mu je istražni zatvor zbog bijega, kao i zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

Radi predaje okrivljenika Republici Hrvatskoj, a s obzirom na to da je 6. prosinca 2025. uhićen u Republici Sloveniji, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu će izdati europski uhidbeni nalog", navedeno je u priopćenju.

Kako je uhićen Oršuš

Josip Oršuš, 40-godišnjak koji je u četvrtak usmrtio jednu, a teško ranio drugu ženu u romskom nasilju kraj Murskog Središća, uhićen je u subotu u poslijepodnevnim satima u Sloveniji nakon dojave očevidca.

Načelnik policije Murske Sobote Bojan Rous na konferenciji za medije koja je u slovenskom gradu započela u 16 sati objavio je da je Oršuš uhićen sat vremena ranije.

Kako prenosi slovenski medij 24ur, Oršuš se nalazi u pritvoru Murske Sobote, slovenskog grada smještenog nekoliko desetaka kilometara od mjesta ubojstva.

Ubojstvo u Međimurju - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Oršuša je prepoznao očevidac koji je obavijestio nadležne organe, a potom je uhićen na području općine Črenšovci. 24ur piše kako su ubrzo obaviještene hrvatske vlasti, a policijska uprava Murske Sobote sada čeka nalog iz Hrvatske za predaju osumnjičenika.

Policijska uprava međimurska izvijestila je da je oko 15.30 sati dobila obavijest kolega iz Policijske uprave Morska Sobota da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen 40-godišnji Josip Oršuš.

Očevid nakon dvostrukog ubojstva u Međimurju - 3 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Prema europskom uhidbenom nalogu, navode, Josip Oršuš bit će predan policijskim službenicima Policijske uprave međimurske. Nakon toga slijedi kriminalističko istraživanje te predaja Oršuša pritvorskom nadzorniku, kažu u međimurskoj policiji.

Kaznena prijava protiv Oršuša, zbog kaznenih djela teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju na štetu 29-godišnjakinje te teškog ubojstva na štetu 28-godišnjakinje, već ranije je podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu radi izdavanja Europskog uhidbenog naloga.

Oršuš je u romskom naselju Sitnice kod Murskog Središća pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o sestrama od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, umrla u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.

Josip Oršuš Foto: PU međimurska

Slovenska policija u petak je na području Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronašla osobni automobil kojim je Oršuš pobjegao nakon ubojstva.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije ovaj tjedan potvrdio je da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući.