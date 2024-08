Helikopter se srušio na krov hotela Double Tree Hilton u australskom Cairnsu, izazvavši veliku eksploziju. Evakuirano je oko 400 ljudi. Prolaznik je rekao da je helikopter jurio nevjerojatno brzo prije nego što se srušio na hotel.

"Izgledalo je kao da se vozi kao trkaći automobil u punoj brzini ili kao bombarder", izjavio je očevidac.

Hitna medicinska pomoć pozvana je na mjesto događaja nešto iza 2 sata ujutro po lokalnom vremenu i pregledala pacijenta s ozljedama opasnim po život. Još jednom muškarcu u 80-ima i ženi u 70-ima pružena je pomoć i prebačeni su u bolnicu u Cairnsu u stabilnom stanju, piše News.com.au.

Emergency services were called to an aviation incident at the Esplanade in Cairns City about 1.50am.

A Helicopter has crashed into the roof a hotel.

The building was evacuated as a precaution and there were no injuries sustained by people on the ground. pic.twitter.com/wrQF2MgeJi