Ulov policije kod Vukovara! U štali su pronašli crne vreće – sadržaj vrijedi na tisuće eura

U velikoj akciji vukovarskih carinika i kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske, u ponedjeljak 3. prosinca provedena je pretraga doma i štale u mjestu Orolik, temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru.
Zaplijena duhana - 3Foto:
MUP
U štali su pronađene čak 294,60 kilograma sitno rezanog duhana, raspoređenog u 15 crnih plastičnih vreća. Duhan nije bio označen duhanskim markicama Ministarstva financija, što ukazuje na pokušaj nezakonite trgovine.
Zaplijena duhana - 2Foto:
MUP
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine, policija će protiv osumnjičenog podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru.
Zaplijena duhana - 1Foto:
MUP
Osim toga, Područni carinski ured u Osijeku pokreće postupak za naplatu trošarine, kojom je državni proračun oštećen za 35.499,30 eura.