velika akcija carine

Ulov policije kod Vukovara! U štali su pronašli crne vreće – sadržaj vrijedi na tisuće eura

Piše D. Z., 06. prosinca 2025. @ 22:22 komentari
Zaplijena duhana
Zaplijena duhana Foto: MUP
Velika zaplijena ilegalnog duhana u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
