Ulov policije kod Vukovara! U štali su pronašli crne vreće – sadržaj vrijedi na tisuće eura

Carinski službenici i policija upali su u pomoćne prostorije jednog doma u Oroliku, gdje su pronašli vreće pune duhana bez trošarinskih markica.

U velikoj akciji vukovarskih carinika i kriminalističke policije PU vukovarsko-srijemske, u ponedjeljak 3. prosinca provedena je pretraga doma i štale u mjestu Orolik, temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru.

Zaplijena duhana - 3 Foto: MUP

U štali su pronađene čak 294,60 kilograma sitno rezanog duhana, raspoređenog u 15 crnih plastičnih vreća. Duhan nije bio označen duhanskim markicama Ministarstva financija, što ukazuje na pokušaj nezakonite trgovine.

Zaplijena duhana - 2 Foto: MUP

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine, policija će protiv osumnjičenog podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru.

Zaplijena duhana - 1 Foto: MUP

Osim toga, Područni carinski ured u Osijeku pokreće postupak za naplatu trošarine, kojom je državni proračun oštećen za 35.499,30 eura.