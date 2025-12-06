Uhićen je ubojica iz Međimurja: Kod sebe je imao nož, pištolj i pušku

Slovenska policija uhitila je 40-godišnjeg Josipa Oršuša, koji je bio u bijegu zbog teških kaznenih djela.

Policijska uprava međimurska u četvrtak poslijepodne zaprimila je dojavu kolega iz Slovenije da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhićen muškarac za kojim je bila raspisana europska tjeralica.

Riječ je o Josipu Oršušu (40), osumnjičenom za pokušaj teškog ubojstva 29-godišnje žene te teško ubojstvo 28-godišnjakinje.

Kako doznaje DNEVNIK.hr, počinitelj strašnog zločina u Međimurju uhićen je u blizini Raskrižja. Sa sobom imao pušku, pištolj i nož. Pri uhićenju se nije opirao. Trenutno se nalazi pod nadzorom u PU Murska Sobota.

Oršuša su prepoznali građani preko fotografije i prijavili policiji. Njegov automobil preuzela je hrvatska policija, a njega samog će kad se riješi papirologija između slovesnkog i hrvatskog MUP-a.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, Oršuš će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske. Protiv njega je već ranije podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, što je i bio temelj za izdavanje europskog uhidbenog naloga.

Međimurska policija u suradnji sa slovenskim kolegama intenzivno je tragala za Josipom Oršušom koji je u četvrtak u Murskom Središću upucao dvije žene, od kojih je jedna preminula.

U naselju Sitnica u Murskom Središću, Oršuš je pucao u 28-godišnjakinju i 29-godišnjaku, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o dvije sestre od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, preminula u Županijskoj bolnici Čakovec. Druga je žena zadobila teške ozljede opasne po život.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se kako je navedena kaznena djela počinio Josip Oršuš, rođen 1985. godine iz Piškorovca.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović novinarima je ranije izjavio da se najvjerojatnije radi o još jednom slučaju femicida, a potvrdio je da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući.