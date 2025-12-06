Vrijeme kao u dvije različite Hrvatske: Dok će Dalmacija mjeriti 17 stupnjeva, unutrašnjost u magli i oblacima

Još uvijek se nešto vlažnog zraka zadržava nad našim područjem, sutra bi zato u istočnim predjelima povremeno moglo i kišiti, dok će drugdje najvećim dijelom ipak biti suho, ako već ne i sunčano.

Zimsko, uz buru zubato sunce u punom sjaju je većinom rezervirano za Jadran, premda kraćih sunčanih razdoblja može biti i u gorju i drugdje u kopnenom području. Tlak zraka raste, sljedećih dana ćemo biti pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone, ali treba ipak malo vremena da se atmosfera od svih ovih oblaka i u unutrašnjosti raščisti.

Više sunčanih razdoblja očekujemo prema sredini ili čak drugoj polovici tjedna, ovisno o regiji. Na Jadranu svih ovih dana prilično lijepo vrijeme.



Sutra ujutro, u unutrašnjosti mjestimice magla ili niski oblaci, na istoku će pri tom biti šansi i za kišu. Na Jadranu potpuno druga priča. Najmanje dijelom, ali često i pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita prijepodne još i olujna bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti većinom od 2 do 6, a na moru od 8 do 13 stupnjeva.



Tijekom dana, u središnjoj Hrvatskoj, na sjeverozapadu zemlje umjereno ili pretežno oblačno, a moguća su i kraća sunčana razdoblja. Navečer, mjestimice magla. Vjetra nema, mirno je: temperatura će biti slična današnjoj, od 8 do 10 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu, prevladavat će oblačno, a povremeno i kišovito, osobito istočnije u regiji. Vjetar većinom slab, rijetko umjeren jugoistočni uz koji će dnevna temperatura uglavnom biti 7 ili 8 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj sutra promjenjivo oblačno, tijekom dana uz kraća sunčana razdoblja, a ujutro i ponovno navečer uz maglu. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Puhat će umjerena i jaka, prijepodne još podno Velebita olujna bura: prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju 6 ili 7 stupnjeva, a na moru oko 13, 14.



Najtoplije u Dalmaciji. Ovdje će lokalno biti i 17 stupnjeva. U Dubrovniku je danas izmjereno i 18. Jako lijepo i toplo vrijeme. Inače, u Dalmaciji i sutra djelomice ili pretežno sunčano uz umjerenu i jaku buru te sjeverozapadni vjetar.

Vrijeme idućih dana

U prvoj polovici sljedećeg tjedna u kopnenim krajevima bi također trebalo postupno biti više sunca i sunčanih razdoblja. Jutra maglovita ili uz niske oblake, a dani većinom dijelom vedri. Više vedrine i ponegdje magla donijet će niže noćne i jutarnje temperature, dok će dani postupno biti topliji.



Na Jadranu će se svih dana zadržati pretežno sunčano, ugodno, te danju za prvu polovicu prosinca i toplo. Puhat će tek slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a dnevna temperatura će najčešće biti oko 15, 16 stupnjeva.



Dakle, u prvom redu stabilno u sljedećem tjednu. Za Jadran to znači sunčano, a za kopnene krajeve u početku i maglovito vrijeme, no i u unutrašnjosti se sve više očekuju sunčana razdoblja, osobito prema sredini tjedna kad će biti i toplije.