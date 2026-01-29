Manje kiše i više sunca, no nova promjena vremena je pred vratima

Smirilo se vrijeme nakon jučerašnje obilne kiše. Najviše je palo na širem riječkom području, od 60 do 80 litara po četvornom metru, što je otprilike polovina mjesečnog prosjeka. Sljedećih dana imat ćemo znatno manje kiše, a na Jadranu i puno sunca. No opet je riječ o jednoj relativno kratkoj stabilizaciji. Naime, sljedeći tjedan se nazire nova kišna epizoda, ali i jače zatopljenje.

Još jedno oblačno i maglovito jutro sutra ćemo imati u unutrašnjosti. Bit će i osjetno hladnije nego danas. Temperatura će se spustiti do vrijednosti između 0 i 3. Na Jadranu manje oblaka, ovdje će biti djelomice do pretežno sunčano. Puhat će bura, uglavnom slaba do umjerena, samo pod Velebitom, osobito kod Senja, i jaka. Temperatura će biti od 5 na sjeveru do 9 na jugu.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj također biti većinom oblačno, ali polako će se razvedravati, tako da može biti i kraćih sunčanih razdoblja prije mraka, osobito oko Karlovca, Siska i Zagreba. Vjetar će biti slab, a najviša temperatura između 5 i 7 Celzijevih stupnjeva.

Navečer će se ponovno stvarati magla.

U Slavoniji cijeli dan ostaje tmurno i oblačno. Mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, ponajprije u istočnijim predjelima, u Baranji i Srijemu. Temperatura će rasti do 6 ili 7 stupnjeva, no puhat će slab sjeverozapadni vjetar pa će se zbog njega činiti svježije.

U Istri i Primorju sutra sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Jutarnja bura će brzo slabjeti, a zatim će popodne okrenuti na slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura će danju biti oko 11.

U Gorskom kotaru i Lici oblačnije. Ondje će biti uglavnom pretežno oblačno, ali uz polagano i djelomično razvedravanje poslijepodne, tako da su moguća sunčana razdoblja. Temperatura od 6 do 8.

U Dalmaciji će poslijepodne biti većinom sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Više oblaka zadržavat će se nad jugom, pa je ondje i veća vjerojatnost za pljuskove, osobito južnije od Splita. Međutim, oni će biti samo lokalni i kratkotrajni. Vjetar će biti slab, promjenjiva smjera, no uglavnom sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura bit će između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Za vikend te početkom sljedećeg tjedna u unutrašnjosti će biti većinom oblačno, uz niske oblake, a noću i ujutro ponegdje i maglu. Povremeno će padati slaba kiša ili rosulja, a u Gorskoj Hrvatskoj moguć je i malo snijega. Puhat će slab do umjeren vjetar, u subotu i nedjelju sjeveroistočni, a u ponedjeljak jugoistočni. Malo će zahladnjeti. Ujutro će biti oko nule, a danju oko 4 Celzijeva stupnja.

Na Jadranu više sunca uz promjenjivu naoblaku. Na jugu Dalmacije povremeno može pasti još malo kiše, ponajprije u subotu, no to će biti samo lokalno. Bura će u subotu oslabjeti, ali će već u nedjelju ponovno jačati. Tada će puhati umjereno do jako. Temperatura se neće jako mijenjati, uglavnom će biti od 6 stupnjeva ujutro do 12 ili 13 poslijepodne, no u nedjelju će se zbog bure činiti hladnije. U ponedjeljak poslijepodne ponovno okreće na jugo.

Za vikend može biti kiše, ali ona će padati rijetko i sporadično, i to u zbilja malim količinama, tako da će većinu vremena zapravo biti suho. Ipak, na kopnu će prevladavati oblaci i malo će zahladnjeti, iako temperatura ostaje blago iznad prosjeka. Na obali će biti više sunca, uz malo bure. Najjače će puhati u nedjelju, pa će se tada činiti svježe i hladno.