Između "napaćenih zatočenika" i birokratskog ping-ponga: Tko je zakazao u sustavu koji bi trebao štititi najslabije?

U spavaćoj sobi... kavezu... dnevnom boravku... "Moji zatočenici. Moji potlačeni, jadni, napačeni zatočenici vas pozdravljaju," poručila je Tihana Maretić Klarić, predsjednica udruge Le Pas. No, iza ovih riječi krije se uznemirujuća stvarnost Desnog Degoja, zaseoka nadomak Gline, gdje unutrašnjost ilegalnog azila ograđenog strujom skriva desetke pasa čiji lavež ne prestaje.

"Ovo je u stilu divljeg zapada šta se dešava tu. Pa kao da ne vide, neće, ona može raditi šta hoće. Nikakve službe nisu dolazile tu, nitko, ni veterinarska inspekcija ni sanitarna. Nitko nije dolazio. Pa psi izlaze, normalno kao što izlaze. Lavež. Smrad," izjavio je Ivica iz Desnog Degoja, opisujući svakodnevicu suživota s ilegalnim objektom.

Priznanja i pravni apsurdi

Iako se u javnosti predstavlja kao spasiteljica, Tihana Maretić Klarić nedavno se mailom obratila gradu Glini. "Gospođa Maretić se obratila gradu Glini putem maila sa zamolbom da se omogući mikročipiranje pasa. S obzirom na to da mi nismo nadležni za taj dio posla, uputili smo je na službene osobe. Očito je postala svjesna da je u nekom nezakonitom položaju te na ovaj način pokušava sad riješiti taj problem putem nadležnih institucija," rekao je Ivan Janković, gradonačelnik Gline.

Nakon što su joj novinari pokucali na vrata, ista su se brzo zalupila, a uslijedilo je obraćanje putem društvenih mreža. "Oni su se danas opet vratili pred moju kuću i to valjda u dogovoru s mojim velebnim susjedom," izjavila je Tihana Maretić Klarić. Međutim, uvid u Geoportal razotkriva laž - vlasnik čestice na kojoj se nalazi kuća je sasvim druga osoba. Još je spornije njezino priznanje o saznanjima o zlostavljanju životinja kod susjeda, što prema Kaznenom zakonu i samo predstavlja kazneno djelo.

"Šapa u srcu" i upitne donacije

Slična situacija vlada i kod Anice Pribanić, koja u svom ilegalnom azilu drži čak 173 psa. "Nisam ja ta koja je dovela ove pse ovdje, razumijete? Znači, nisam ja znala da će Anica imati sto pasa, pa nisam ja svjesno uzela toliko pasa, razumijete?" kazala je Anica Pribanić. No, unatoč tvrdnjama da "svi zovu upravo nju", istraga je otkrila dublje nepravilnosti. Donacije za pse tražene su na privatni račun njezina supruga, što Porezna uprava smatra skrivenim dohotkom. "Dužni su raditi preko žiro računa udruge... a ako se radi o nekakvoj skrivenoj isplati na račun te fizičke osobe, onda je to skriveni dohodak," izjavila je Mila Vukoja iz Porezne uprave.

Dok se na terenu nižu nepravilnosti, institucije igraju opasan birokratski ping-pong. Ministarstvo poljoprivrede novinare upućuje na Državni inspektorat, a ovi natrag na Ministarstvo. U međuvremenu, lokalna samouprava tvrdi da je nemoćna.

"Jadni ljudi, jadne životinje. Za životinje su inače odgovorne jedinice lokalne samouprave. Međutim, komunalni redari ne mogu oduzimati životinje. Dakle, komunalni redar ne može uzeti 50 pasa nekome," izjavila je Sonja Polonijo iz Udruge gradova. Dodala je i šokantan podatak o troškovima: "Čula sam brojeve, otprilike 10.000 eura po psu." Upravo zbog te visoke cijene zbrinjavanja, mnogi sumnjaju da ilegalni azili zapravo odgovaraju sustavu koji nema kamo s napuštenim životinjama.

Psihologija mržnje: Od tastature do prijetnji

Priča o ilegalnim azilima izazvala je i val brutalne agresije na društvenim mrežama usmjeren prema novinarima i volonterima. "Razapet ćemo vas nasred ceste," samo je jedna od prijetnji. Psihijatar Hrvoje Handl objašnjava ovaj fenomen procesom projekcije i viktimizacije.

"Mi u osnovi jesmo agresivna bića. To je proces projekcije. Ono što ja u sebi nosim gorko, ružno i agresivno, ja to trebam prenijeti na druge. Viktimizacija je super način da ti zapravo dobiješ, i ljudi koji viktimiziraju sami sebe zapravo na izvjestan način manipuliraju one s kojima žive," pojasnio je Hrvoje Handl.

Dok se institucije zapliću u vlastite propuste, a slučajevi padaju na proceduralnim greškama, jedino što ne staje je lavež u Desnom Degoju. Tko će i kada za to odgovarati?

