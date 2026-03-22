UŽIVO Trump dao ultimatum Iranu! "Imate 48 sati". Stigao mu odgovor

Eksplozije u Jeruzalemu U Jeruzalemu je odjeknulo nekoliko eksplozija, izvijestili su novinari AFP-a. Do eksplozija je došlo nedugo nakon što je izraelska vojska upozorila na raketni napad iz Irana usmjeren prema središnjem Izraelu. Izraelska hitna medicinska služba Magen David Adom priopćila je kako zasad nema izvješća o žrtvama.

Britanska nuklearna podmornica zauzela položaj u Arapskom moru Britanska nuklearna podmornica opremljena krstarećim raketama Tomahawk zauzela je položaj u Arapskom moru, dajući Britaniji mogućnost lansiranja udara dugog dometa ako se regionalni sukob zaoštri.

Saudijska Arabija protjerala iranske diplomate Saudijska Arabija naredila je iranskom vojnom atašeu, njegovu pomoćniku i trojici djelatnika veleposlanstva da napuste zemlju u roku od 24 sata, u jeku napetosti i napada Teherana na zaljevske susjede. Odluku je rano u nedjelju priopćilo saudijsko ministarstvo vanjskih poslova.

Oglasio se Japan Japan bi mogao razmotriti raspoređivanje svoje vojske za čišćenje mina u Hormuškom tjesnacu, vitalnoj arteriji za globalnu opskrbu naftom, ako se postigne prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana, rekao je ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi.

Zračni napadi na Teheran Izraelska vojska je izjavila da provodi zračne napade u središtu Teherana, dan nakon dva razorna iranska napada na jugu Izraela. Dva iranska projektila pogodila su u subotu navečer dva južna izraelska grada, Arad i Dimonu, koji je u blizini strateškog nuklearnog istraživačkog centra, ozlijedivši više od stotinu ljudi, uključujući i djecu, i prouzročivši veliku materijalnu štetu.

Novi napadi Irana Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su u nedjelju da odgovaraju na napade raketama i dronovima iz Irana, dok je Saudijska Arabija izvijestila o ponovnom lansiranju balističkih raketa prema Rijadu.

Iran odgovorio Trumpu Iranska vojska je objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji ako Donald Trump ostvari svoje prijetnje uništenjem iranskih elektrana. "Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informacijska i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regiji“, rekao je Khatam al-Anbiya, glasnogovornik operativnog zapovjedništva vojske, u izjavi koju je objavila novinska agencija Fars.