Objavljen poziv roditeljima: Ove dokumente predajte na vrijeme da ne ostanete bez važnih primanja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u petak je pozvao korisnike doplatka za djecu da najkasnije do 1. ožujka podnesu zahtjev za nastavak ostvarivanja prava, pri čemu dohodovni cenzus iznosi 618,02 eura mjesečno po članu kućanstva.

Svota doplatka za djecu određuje se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno, u propisanom postotku od 7 do 14 posto od proračunske osnovice te svota doplatka za djecu po djetetu može iznositi od 30,90 do 61,80 eura.

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi odnosno uredu HZMO-a, a može se predati i u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, u poštanskim uredima na području države, usmeno u zapisnik u područnoj službi (uredu) HZMO-a, a može se podnijeti i putem e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani.

Tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici HZMO-a.

Uvjeti za doplatak za djecu:

Za ispunjenje općih uvjeta za ostvarivanje prava propisanih Zakonom o doplatku za djecu potrebno da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s neprekinutim odobrenim stalnim boravkom te neprekidno prebivalište u Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta.

Također je potrebno da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 140 posto proračunske osnovice (618,02 eura), da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom te da uzdržava dijete.

Pravo na doplatak za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva. Kućanstvo podnositelja zahtjeva čine članovi obitelji bez obzira na stupanj srodstva, pod uvjetom da zajedno žive, privređuju i troše ostvareni ukupni dohodak.

Ako su podnositelj zahtjeva i članovi njegova kućanstva ostvarili dohodak ili mirovinu iz inozemstva, uz zahtjev je potrebno priložiti dokaze o visini navedenih primanja u neto iznosu za prethodnu godinu.

Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva, a iznimno za novorođeno dijete od dana rođenja ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana.

Iz HZMO-a su istaknuli da se o nastavku prava na doplatak za djecu od 1. ožujka odlučuje na temelju novog zahtjeva koji se podnosi od siječnja do 1. ožujka tekuće godine. Ako se zahtjev podnese nakon 1. ožujka, pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, kao i korisnicima koji zahtjev podnose prvi put.

Zahtjev za doplatak za djecu obavezno se podnosi u Hrvatskoj u slučajevima rada u drugim državama članicama EU-a, EGP-a ili Švicarske Konfederacije, kao i za radnike upućene na rad u SR Njemačku. Korisnici čiji zahtjevi iz prethodne godine još nisu riješeni ili su u žalbenom ili sudskom postupku također trebaju podnijeti novi zahtjev.

HZMO ne izdaje potvrde o (ne)primanju doplatka za djecu u Hrvatskoj za potrebe drugih država članica jer se podaci razmjenjuju službenim putem, a za ostvarivanje prava u drugim državama po povoljnijim uvjetima uz zahtjev je potrebno priložiti rješenje o priznanju prava na inkluzivni dodatak.