Sabor potvrdio uvođenje vojnog roka: Evo kad će stići prvi pozivi i kada bi trebala početi obuka

Temeljno vojno osposobljavanje (TVO) trajat će dva mjeseca, do kraja godine kreću prvi pozivi, a prvi se ročnici u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi očekuju početkom iduće godine.

Svi 18-godišnji mladići upisuju se u vojnu evidenciju, a na vojnu obuku upućivat će se u kalendarskoj godini kada navršavaju 19 godina. Novaci će prije obuke proći zdravstveni pregled kako bi se utvrdilo jesu li sposobni za vojnu obuku.

Iznimno se na vojnu obuku mogu uputiti i novaci stariji od 19 godina a do 30. godine života, jer se služenje može odgoditi u slučaju studiranja te sportašima radi sudjelovanja na svjetskim i europskim prvenstvima.

Dopušten prigovor savjesti

Osobama koje zbog vjerskih ili moralnih nazora ne žele sudjelovati u vojničkim dužnostima bit će dopušten prigovor savjesti, a temeljnu vojnu obuku od tri mjeseca odradit će u civilnoj zaštiti ili u lokalnim jedinicama u trajanju od četiri mjeseca.

Za vojno osposobljavanje naknada će iznositi 1100 eura mjesečno, a obuka će se upisivati u radni staž, dok će za civilnu službu naknada biti manja, a koliko će iznositi uredit će se uredbom.

Žene ne podliježu novačkoj obvezi, ali mogu dragovoljno pohađati temeljno vojno osposobljavanje, što je jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu, i služiti u pričuvnom sastavu.

Obveze vojne obuke mogu se osloboditi mladići koji su ocijenjeni nesposobnima, koji su se najmanje dvije godine obrazovali za kadeta temeljem ugovora s MORH-om, koji osim hrvatskog imaju i strano državljanstvo te su regulirali obvezu vojnog osposobljavanja u inozemstvu, polaznici policijske škole MUP-a, službenici pravosudne policije ili zaređeni svećenici, đakoni, redovnici.

U slučaju neodazivanja izdaje se nalog policiji, a predviđa se i kazna.

Novčanom kaznom od 250 do 1320 eura kaznit će se za prekršaj osoba ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu za sudjelovanje u vojnoj obvezi, pozivu za sudjelovanje u TVO-u ili ako bez opravdanog razloga ne dođe na obavljanje civilne službe te ako je bez opravdanog razloga napusti.

Prednost pri zapošljavanju

Propisuje se i odredba prema kojoj će nezaposlena osoba koja je završila temeljno vojno osposobljavanje ili dragovoljno vojno osposobljavanje te razvrstani pričuvnik koji se zapošljavaju na neodređeno vrijeme ostvariti prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, u državnim tijelima te upravnim tijelima lokalnih jedinica.

Uoči glasovanja, zastupnici HDZ-a i DP-a, Ante Deur i Ivica Kukavica, još jednom su naglasili potrebu uvođenje vojne obuke i popunjavanja pričuve Oružanih snaga RH, a Arsen Bauk (SDP) upozorio na različiti tretman onih koji će se odlučiti za civilnu službu od onih koji će ići na vojnu obuku. Dalija Orešković (DOSIP) sve je ocijenila još jednom velikom obmanom i podvalom HDZ-a jer u obrazloženju nedostaju razlozi uvođenja vojne obuke.

Sabor je izglasao i izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama kojima se, među ostalim, propisuje potpora djelatnoj vojnoj osobi koja u mjestu službe nema riješeno stambeno pitanje i mlađa je od 45 godina života u gradovima na čijem području je teritorijalni razmještaj Hrvatske vojske, kao što su Knin, Benkovac, Gospić, Petrinja, Našice, ubuduće Beli Manastir.

Uz taj zakon, prihvaćen je amandman Kluba HDZ-a da osoba može biti primljena kao vojnik/mornar u djelatnu vojnu službu ako ima osnovnoškolsko obrazovanje, uz uvjet da do isteka prvoga ugovora o vojničkoj službi na određeno vrijeme, uz potporu Ministarstva obrane, završi srednjoškolsko obrazovanje.

Potrebnu većinu glasova zastupnika nije dobio zaključak Kluba Možemo! da se obvežu zdravstvene ustanove da, pod jednakim uvjetima, pri zapošljavanju na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja, daju prednost nezaposlenoj osobi koja se ne poziva na prigovor savjeti prilikom pružanja zdravstvene skrbi u vezi s prekidom trudnoće, kao ni zaključak Kluba SDP-a kojim bi se zadužila vlada da u roku od godine dana uputi u proceduru Zakon o civilnoj službi.