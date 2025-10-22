"To je dužnost svih sposobnih državljana": Ovo su svi detalji obveznog vojnog roka

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u srijedu u Saboru, predstavljajući izmjene zakona kojima se uvodi temeljno vojno osposobljavnaje, da je vojna obveza i obrana Hrvatske dužnost svih za to sposobnih državljana, pri čemu je dopušten i prigovor savjesti.

"Vojna obaveza i obrana Republike Hrvatske u skladu s Ustavom dužnost je svih za to sposobnih državljana. Dopušten je prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih razloga nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama", rekao je Anušić u Hrvatskom saboru predstavljajući izmjene Zakona o obrani te izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama RH.

Vojno osposobljavanje ponovo nakon 17 godina

Istaknuo je da se prvi polaznici temeljnog vojnog osposobljavanja u vojarnama očekuju početkom 2026. godine.

Vojnu obvezu imat će hrvatski državljanin u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina te se tada upisuje u vojnu evidenciju. Žene vojne obveznice ne podliježu novačkoj obavezi i obvezi temeljnog vojnog osposobljavanja ali je mogu dragovoljno pohađati.

Na temeljno vojno osposobljavanje upućivat će se novaci rođeni 2007. godine, iznimno i stariji od 19 godina, najkasnije do isteka 30. godine života, kao i oni koji se dragovoljno prijave.

Ivan Anušić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca na tri lokacije - u Kninu, Slunju i Požegi, gdje će ići pet naraštaja godišnje te do 800 ročnika po naraštaju.

Godišnje će vojno osposobljavanje stajati oko 23,7 milijuna eura - za plaće 4000 ročnika, odjeću i obuću te njihovu prehranu. Ročnik će primati plaću od 1100 eura neto mjesečno, a računat će mu se i dva mjeseca staža. Zaposleni ročnik na temeljnom vojnom osposobljavanju ne može dobiti otkaz zbog tog služenja, rekao je Anušić.

Kazao je i da se temeljno vojno osposobljavanje uvodi ponovno nakon 17 godina, te da u tom razdoblju vojnu obuku nije prošlo gotovo 300.000 osoba. Istaknuo je i kako je više europskih zemalja vratilo ili razmatra vraćanje obveznog služenja vojnog roka.

Kada je riječ o promjenama zakona u odnosu na prvo čitanje, u kategorije osoba koje se oslobađaju temeljnog vojnog osposobljavanja predlaže se uvođenje novaka-službenika pravosudne policije. Također, prednost pri zapošljavanju će ostvariti i jednokratno nezaposlena osoba koja je završila temeljno i dragovojno vojno osposobljavanje, te razvrstani pričuvnik koji se zapošljava na neodređeno vrijeme u državnim tijelima i upravnim tijelima lokalne i regionalne samouprave.

Oni koji završe temeljno vojno osposobljavanje bit će dio pričuvnog sastava Oružanih snaga i ako se ukaže potreba sudjelovat će u obrani zemlje.

Anušić je kazao i da se izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama RH uvodi novina da osoba može biti primljena u djelatnu vojnu službu iako ima osnovnoškolsko obrazovanje, uz uvjet da do isteka prvog ugovora o vojničkoj službi, uz potporu Ministarstva obrane, završi srednjoškolsko obrazovanje.

Predlaže se i potpora djelatnoj vojnoj osobi koja u mjestu službe nema riješeno stambeno pitanje i mlađa je od 45 godina života u gradovima na čijem području je teritorijalni razmještaj Hrvatske vojske, kao što su Knin, Benkovac, Gospić, Petrinja, Našice, ubuduće Beli Manastir.

Božinović: Kroz civilno služenje vojnog roka mlade osposobiti za što boje reagiranje u situacijama elementarnih i tehničkih kriza

Vezano uz civilno služenje vojnog roka, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da će se kroz civilnu službu mladi ljudi osposobiti za što bolje reagiranje i djelovanje u situacijama elementarnih i tehničkih ugroza, kriza i prijetnji društvu i državi.

Pojasnio je da će o zahtjevu za prigovor savjesti rješenje donositi tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu na prijedlog Povjerenstva za civilnu službu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Civilna služba, kazao je, obavljat će se u Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a u neprekidnom trajanju od tri mjesec,a te iznimno u jedinicama lokalne i područne samouprave u trajanju od četiri mjeseca, pet dana u tjednu po osam sati.

Osposobljavanje će se provoditi u logističkom centru civilne zaštite u Jastrebarskom, u Bizovcu te u Divuljama, a objekti su u fazi uređenja.

Božinović smatra da bi godišnje na temeljnom i specijalističkom osposobljavanju moglo biti godišnje osposobljeno oko 2500 civilnih ročnika koji će dobivati mjesečnu naknadu od 250 eura mjesečno, smještaj, prehranu te radnu i zaštitnu odjeću.