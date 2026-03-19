Hrstić odgovorila Kekin: "Zastrašujete onkološke pacijente"

Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je u četvrtak optužbe Ivane Kekin (Možemo) o aferi Medikol, optuživši ju za zastrašivanje onkoloških pacijenata te je istaknula da HZZO usluge plaća po istoj cijeni kao u javnom sustavu i da Vlada aktivno nabavlja nove PET/CT uređaje za državne bolnice.

Reakcija ministrice uslijedila je nakon što je Kekin zatražila osnivanje saborskog istražnog povjerenstva, optuživši niz vlada da sustavno prelijevaju javni novac privatnoj poliklinici Medikol i da država nije iskoristila mogućnost nabave vlastitih PET/CT uređaja po nižoj cijeni. Ministrica je te navode nazvala "ponavljanjem istih neistina", optuživši zastupnicu za nepoznavanje sustava i nepotrebno zastrašivanje javnosti radi političkih bodova.

"Da biste dobili točne podatke, morate postaviti cjelovito i stručno pitanje. Svi ugovori su jasni i provjerljivi, a HZZO-ova izvješća dostupna i javna", rekla je Hrstić, naglasivši da su podaci od 2009. do 2025. već dostavljeni saborskom Odboru za zdravstvo. "Ako znate postaviti pitanje i pravilno interpretirati odgovor, podaci se ne mogu 'ne zbrojiti'", dodala je.

Ministrica je podsjetila da je HDZ-ova vlada 2023. godine kupila PET/CT uređaj za javni sustav, dok KBC Zagreb od studenog prošle godine intenzivno radi na dokumentaciji za nabavu još jednog, trećeg javnog uređaja.

"Nije istina da država ne kupuje uređaje, kupili smo ih 2023., a natječaj iz 2012., kojim se oporba hvali, zapravo je pripremila i provela HDZ-ova vlada za vrijeme ministra Milinovića, dok ga je SDP-ova vlada samo potpisala na samom početku mandata", rekla je Hrstić. Dodala je kako se dokumentacija za ozbiljan sustav poput PET/CT-a ne može pripremiti u mjesec dana.

Govoreći o PET/CT uređajima, Hrstić je pojasnila da Hrvatska u javnom zdravstvenom sustavu trenutno raspolaže s dva uređaja, a uskoro će biti instaliran i treći u KBC-u Zagreb. HZZO ima ugovorene kapacitete u privatnom sektoru koji uključuju četiri PET/CT uređaja, a u siječnju ove godine ugovoren je i peti.

"Omjer javnih i privatnih uređaja uskoro će biti tri prema pet, što pokazuje da država postupno jača javni sustav, ali se još uvijek oslanja i na kapacitete privatnog sektora kako bi se osigurala dostupnost pacijentima", rekla je ministrica.

Osvrnula se i na kritike Kekin o broju i opravdanosti pretraga, što je ocijenila kao izravan napad na struku. Oštro je odbacila svaku sugestiju o prekomjernom zračenju pacijenata u privatnim ustanovama, pojasnivši da o potrebi za PET/CT-om ne odlučuje politika, već isključivo liječnici.

"Indikaciju za PET/CT postavlja specijalist prema strogo definiranim protokolima radi procjene proširenosti bolesti ili učinka terapije. Nikako politička volja ili želja za profitom ne određuju te pretrage", rekla je Hrstić. Dodala je kako smatra opasnim i neodgovornim što Kekin, kako kaže, koristi najranjiviju skupinu onkoloških pacijenata za vlastitu političku promociju, čime nepotrebno zastrašuje javnost.

Ministrica je također komentirala prijedlog o osnivanju istražnog povjerenstva. "Smatram da je sve jasno i transparentno, podaci su dostavljani i dostupni su svima koji ih znaju pravilno tumačiti. Odluku o eventualnom povjerenstvu donose nadležna tijela, a moj je zadatak brinuti o dostupnosti, pravovremenosti i kvaliteti zdravstvene zaštite, a ne sudjelovati u političkim igrama s podacima i ranjivim pacijentima", poručila je.