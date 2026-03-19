Orban ustrajan u blokadi: "Spremni smo podupirati Ukrajinu kad dobijemo našu naftu, koju oni blokiraju"
Hrvatska osigurava zamjensku opskrbu nafte EU-u dok Mađarska i Slovačka blokiraju zajam Ukrajini.
Lideri Europske unije sastali su se u Bruxellesu kako bi raspravili situaciju na Bliskom istoku, rast cijena energenata i financijsku pomoć Ukrajini. Jedna od ključnih tema bila je blokada Mađarske na zajam Ukrajini od 90 milijardi eura.
Mađarski premijer Viktor Orban ostao je čvrst, odbijajući podržati zajam dok Ukrajina ne osigura opskrbu naftom preko naftovoda Družba, a sličan stav zauzela je i Slovačka. Unatoč tome, 25 zemalja članica ponovno je izrazilo podršku Ukrajini, obećavši da će zajam biti isplaćen.
"Pozicija Mađarske je vrlo jasna: spremni smo podupirati Ukrajinu kad dobijemo našu naftu, koju oni blokiraju. Dok se to ne godi, Mađarska ovdje neće podržati nijednu odluku u korist Ukrajine", rekao je Viktor Orban, mađarski premijer.
Danijel Vrbota, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Vijesti u 17
U tom kontekstu važnu ulogu ima i Hrvatska, koja je postala zamjenski dobavni pravac nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da Hrvatska već transportira milijun i pol tona neruske nafte mjesečno putem JANAFA, što osigurava stabilnu opskrbu EU-a i pokazuje spremnost Hrvatske za veće isporuke.
"To je ono što je Hrvatska tvrdila već nekoliko godina. MOL naručuje tankere koji dolazi u Omišalj, njih je 13 naručeno svi su neruske nafte od toga ih je 4 do 5 već iskrcano putem JANAFA transportirano prema rafinerijama u San Sanalbati i Bratislavi. Ukupna količina nafte koja je otišla otprilike milijun i pol tona u mjesec dana. Ako to pomnožite sa 12 puta, onda ćete vidjeti da Hrvatska putem Janafa može isporučiti svu potrebnu naftu", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.
Situacija s Mađarskom očekuje se da bi se mogla promijeniti nakon nadolazećih izbora, dok EU nastavlja koordinirati zajedničke mjere za zaštitu gospodarstava i građana.
