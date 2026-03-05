Globalni podaci ukazuju na zabrinjavajući trend prijevara: "U Hrvatskoj je stanje alarmantno"

"Poštovana, hvala na rezervaciji. Moje ime je Maria i imam za vas važnu informaciju! Prije nego što stignete u hotel, morate popuniti poseban obrazac. Kliknite na ovaj link i popunite sva polja. Potom potvrdite push notifikaciju vaše banke, inače rezervacija neće biti potvrđena."

Poruku takvog sadržaja, u kojoj je bilo navedeno i točno ime hotela koji je dan prije rezervirala, dobila je Ivana iz Zagreba putem Whatsappa, a istovremeno je i njezina prijateljica, koja je također rezervirala isti hotel, primila sličnu poruku s pozivom na hitnu potvrdu podataka putem linka kako bi dobila bolju sobu. Ivana se potom izravno javila platformi preko koje je napravila rezervaciju kako bi provjerila je li riječ o legitimnoj poruci i tako saznala da su je zapravo kontaktirali prevaranti s ciljem krađe osobnih i kartičnih podataka, a potom i novca s kartice.

Ime Ivana za ovu je priliku izmišljeno, ali radi se o stvarnom primjeru koji pokazuje samo jedan od sve češćih oblika financijskih prijevara koje se šire SMS-om, Whatsappom, e-mailom, telefonom i drugim kanalima, poručuju iz Zagrebačke banke.

Među njima su i poruke u kojima se obećava brza zarada, nude popusti u nepostojećim trgovinama ili traži hitna uplata novca ili druga akcija, često i od osoba koje se predstavljaju kao članovi obitelji ili prijatelji. Takvi slučajevi više nisu izolirani incidenti, već postaju ozbiljan društveni i ekonomski izazov modernog doba. Kako se svakodnevni život preselio u digitalni prostor, onamo su se preselili i prevaranti, razvijajući nove, sofisticirane metode kojima ciljaju građane svih dobnih skupina.

Globalni podaci ukazuju na zabrinjavajući trend: prema izvješću Global State of Scams 2025, čak 23 posto odraslih u svijetu u posljednjih je godinu dana bilo žrtva financijske prijevare, a procjenjuje se da su građani zbog prijevara izgubili više od 370 milijardi eura.

U Hrvatskoj je stanje jednako alarmantno, ističu u ZABA-i. Prema posljednje dostupnim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u 2024. godini zabilježeno je više od 2000 kaznenih djela kibernetičkog kriminaliteta povezanih s online prijevarama, što je porast od gotovo 24 posto u odnosu na godinu ranije.

S ciljem podizanja svijesti građana o sve sofisticiranijim financijskim prijevarama, Zagrebačka banka pokrenula je edukativnu kampanju "ZABAci oko na prijevare", u kojoj skreće pozornost na najčešće oblike prijevara te savjetuje kako se od njih zaštititi.

"Tijekom posljednjih godina u području financijskih prijevara sve se manje koriste tehnički napadi na sigurnosne sustave, a sve više metode psihološke manipulacije, socijalnog inženjeringa i stvaranja lažnog osjećaja povjerenja. Kao vodeća banka u Hrvatskoj, kontinuiranim ulaganjem u jačanje financijske pismenosti građana nastojimo im pomoći da pravovremeno prepoznaju i izbjegnu potencijalne prijevare. Ključno je da osvijeste vlastitu ulogu i odgovornost u zaštiti od prijevarnih aktivnosti jer nepažnja može značajno povećati rizik", objasnio je Mario Cicvarić, direktor Zaštite osoba i imovine te zaštite od prijevara u Zagrebačkoj banci.