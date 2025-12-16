Heroji u uniformama: Novorođeni blizanci helikopterom hitno prebačeni iz Dubrovnika u Split

U kasnim poslijepodnevnim satima 15. prosinca 2025. pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva hitno su prevezli dvoje novorođenih blizanaca u inkubatoru iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split.

Zadaću je izvršila dežurna letačka posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, sastavljena od četiri člana, naveo je MORH u priopćenju.

Helikopter Mi-171Sh poletio je u 17:09 sati iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama prema Dubrovniku, gdje su novorođene blizance preuzeti na helidromu Opće bolnice Dubrovnik, u pratnji četiri člana medicinskog tima.

Helikopter HRZ-a prevezao dvoje novorođenčadi iz Dubrovnika u Split - 2 Foto: MORH

Let je potom nastavljen prema Splitu, a helikopter je u 19:25 sati sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split, gdje su mali pacijenti, uz pratnju medicinskog tima, predani na daljnju medicinsku skrb.

Nakon uspješno provedene akcije, posada se u 19:50 sati vratila u matičnu bazu u Divuljama, zadovoljna što su maleni pacijenti sigurno stigli na odredište.

Cijeli let izveden je sigurno, mirno i u potpunosti u skladu s propisanim procedurama, uz visoku razinu profesionalnosti i koordinacije svih uključenih timova.

"Zadaća je provedena u noćnim uvjetima i zahtijevala je punu profesionalnu angažiranost i koncentraciju svih članova posade, s obzirom na male pacijente u inkubatoru. Let je izvršen sukladno planu i propisanim procedurama, a suradnja s medicinskim timom, koja je tijekom leta bila iznimno važna, ostvarena je na najvišoj mogućoj razini", izjavio je kapetan helikoptera, javlja MORH.