Grlić Radman o sramotnim izjavama srpskog ministra: "Trebamo biti zabrinuti zbog ovog narativa"

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman oštro je osudio u četvrtak izjavu srbijanskog ministra informiranja Borisa Bratine, koji smatra da bi Hrvatska za svoje "ponašanje u prošlosti" trebala biti "kažnjena gubitkom teritorija" i nazvao to agresivnim, nedopustivim i skandaloznim.

"Svjedoci smo politički skandaloznih i nedopustivih izjava srbijanskog ministra za informiranje Borisa Bratine iz zemlje koja je bila agresor na Republiku Hrvatsku i ne samo na Hrvatsku. A sada vidimo i narativnu agresiju", rekao je Grlić Radman novinarima, dodavši da se "trebamo svi zabrinuti zbog ovog narativa u susjedstvu".

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina rekao je u emisiji prorežimskog tabloida Informer da Hrvati moraju biti kažnjeni zbog sudjelovanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a posebno za događaje od 1990-ih do danas.

"Baš kao i Ukrajinci, moraju to platiti teritorijem. Nema tu druge kazne", rekao je Bratina.

"Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati, to je besmislica. Ali Hrvatska mora biti na neki način kažnjena za to strašno sudjelovanje...", kazao je Bratina, dodavši da se to odnosi i na razdoblje "cijelog socijalizma kada su 'crvene ustaše' vodile hrvatski dio Komunističke partije".

Grlić Radman upozorava da se "ponovno pokušava kolektivno i moralno diskvalificirati hrvatski narod uz korištenje nekakvih metafora o takozvanoj krivnji, o tobožnjoj kazni", dodavši da takve izjave "ne doprinose dijalogu nego uznemiruju regionalni prostor zapadnog Balkana".

Na pitanje novinara hoće li Bratina biti proglašen personom non grata, Grlić Radman je rekao da "Hrvatska raspolaže svim instrumentima - diplomatskim, političkim, pravnim" te da "sve ono što je u skladu s dosadašnjom praksom, stoji na raspolaganju".

Neprihvatljivo ponašanje prema Piculi

Hrvatski ministar posebno je osudio "neprihvatljivo instrumentaliziranje" hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Picule (S&D/SDP), izvjestitelja te europske institucije za Srbiju.

"Iznose se proizvoljne i netočne interpretacije i njegovih stavova. Njegove se riječi izvrću i dovodi ih u vezu s navodnim odricanjem identiteta ili teritorijalnim posljedicama", kazao je Radman.

"To ima za cilj skrenuti pozornost s konkretnih i mjerljivih političkih činjenica koje samo na vanjskopolitičkom polju, među ostalima, uključuju - neusklađenost Srbije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, odnosno neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i nedostatka solidarnosti s Ukrajinom koja je žrtva vojne agresije, kao i neotvaranja klastera tri u pristupnim pregovorima i bojkota sastanka između država zapadnog Balkana i Europske unije", ističe Grlić Radman.

Šef hrvatske diplomacije poručio je Srbiji da je Hrvatska "svoju slobodu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost obranila legitimnim vojno-redarstvenim operacijama i snažnim diplomatskim djelovanjem" i pozvao je da konkretno doprinese rješavanju pitanja još 1740 nestalih osoba te odštete logorašima.