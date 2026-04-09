Savjetnik trojice američkih predsjednika, Thinkers50 liderica i UN-ova stručnjakinja dolaze na Greencajt

Greencajt festival u svom šestom izdanju dodatno potvrđuje poziciju najrelevantnije regionalne platforme za razgovor o održivosti kao temeljnom okviru poslovanja, okupljajući međunarodne stručnjake koji izravno sudjeluju u oblikovanju globalnih ekonomskih i društvenih trendova. Među ovogodišnjim govornicima ističu se i tri snažna imena koja dolaze iz samog središta globalnih promjena – od Bijele kuće i svjetskih investicija, preko redefiniranja poslovnih modela, do jednog od najvećih izazova današnjice, a to je kako nahraniti planet.

Greencajt festival Foto: Greencajt

Jedan od njih je Juan Verde, međunarodno priznat strateg i savjetnik trojice američkih predsjednika za pitanja globalne konkurentnosti i investicija. Kroz svoje predavanje "Where Capital Goes Next", donosi uvid u to kako se mijenjaju tokovi kapitala i gdje nastaje nova konkurentnost u ekonomiji tranzicije. S iskustvom rada s više od 50 zemalja i najvišim razinama političkog i ekonomskog odlučivanja, Verde otvara pitanje koje danas stoji pred svakim biznisom: kamo kapital ide sljedeće i kako se na vrijeme pozicionirati.

Juan Verde Foto: Greencajt

U Zagreb dolazi i Marga Hoek, jedna od 30 najutjecajnijih svjetskih mislilaca u menadžmentu prema Thinkers50 i trostruka CEO direktorica, koja će na Greencajtu sudjelovati s predavanjem "Business for Good: The New Growth Agenda". Hoek zagovara novu paradigmu rasta u kojoj profitabilnost i pozitivan utjecaj nisu suprotstavljeni, već međusobno povezani i komplementarni. Njezin pristup temelji se na konkretnim poslovnim modelima koji kompanijama omogućuju prelazak s linearne na kružnu ekonomiju te s fokusa na dioničare prema stvarnom utjecaju na sve dionike.

Marga Hoek Foto: Greencajt

Jedan od ključnih izazova današnjice, sigurnost hrane, na Greencajt donosi Gladys H. Morales, globalna voditeljica inovacija u UN-ovom fondu za poljoprivredni razvoj (IFAD). U kontekstu UN-ovog cilja Zero Hunger do 2030. godine, Morales govori o tome kako tehnologija, umjetna inteligencija i nova generacija poljoprivrede mogu odgovoriti na sve nestabilniji prehrambeni sustav. Jer promjene su već vidljive – suše utječu na prinose, oprašivači nestaju, a sezonski ciklusi se pomiču. U predavanju "Disrupt Hunger: Can Innovation Feed the Planet?", otvorit će pitanje koje više nije daleko ni apstraktno: možemo li osigurati budućnost hrane na vrijeme?

Gladys Morales Foto: Greencajt

Tri različite perspektive – kapital, rast i hrana – na Greencajtu će otvoriti temu kako poslovanje može odgovoriti na globalne promjene koje već oblikuju tržište i društvo. Šesto izdanje Greencajta održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2.