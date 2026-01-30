Završila maratonska sjednica: Usvojena važna odluka za dio građana u Zagrebu

Zagrebačka Gradska skupština na sjednici u četvrtak prihvatila je zaključak gradonačelnika Tomislava Tomaševića da se do kraja 2030. godine produlji rok za korištenje novčane pomoći Grada ili subvencije kamata na kredite za obnovu nekretnina koje su građanima oštećene u potresu.

U obrazloženju tog prihvaćenog izmijenjenog Zaključka navedeno je da korisnici novčane pomoći koji su predali zahtjeve za obnovu potresom oštećenih objekata i dalje čekaju na obnovu svojih nekretnina, te su stoga zamolili za produljenje roka za dostavu dokaza o namjenskom korištenju sredstava.

Navedeno je da do 31. prosinca 2025., dokaze o namjenskom korištenju sredstava nisu dostavila 233 korisnika novčane pomoći te je stoga bilo potrebno izmijeniti Zaključak na način da se onima koji nisu dostavili dokaze o namjenskom korištenju sredstava u roku od godine dana od dana isplate, omogući da ih dostave u roku od šest mjeseci od dana završetka radova, odnosno provedene obnove, a najkasnije do 31. prosinca 2030.

Gradski zastupnici na sjednici su prihvatili i zaključke gradonačelnika Tomaševića o prihvaćanju sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte osnovnih škola koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Riječ je o izgradnji i opremanju Osnovne škole Dragutina Kušlana, te o rekonstrukciji, dogradnji i opremanju osnovnih škola Vrbani, Antuna Branka Šimića i Ivana Granđe Soblinec.

Prihvaćeno je i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa "Konkurentnost i kohezija" za projekt "Zagreb med cvijetjem - Obnova i očuvanje zaštićenih područja zagrebačkog Prigorja“ .

Gradska skupština prihvatila je i odluku da se Prvoj ekonomskoj školi, Drugoj ekonomskoj školi i Trećoj ekonomskoj školi dopune djelatnosti izvođenjem programa opće gimnazije.

Prihvaćen je i zaključak gradonačelnika o produženju provedbe do kraja 2026. godine "Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025.".

Na sjednici je Gradska skupština prihvatila i odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja (UPU) Zadvorsko. Područje obuhvata tog UPU-a, površine oko 11,4 hektara nalazi se u centralnom dijelu Brezovice, a radi se o većim dijelom neizgrađenom i komunalno neopremljenom prostoru građevinskog područja naselja Zadvorsko i Hudi Bitek, rezerviranog za novu stambenu gradnju i prateće sadržaje te javnu i društvenu namjenu.

Na prijedlog gradonačelnika Tomaševića na sjednici Gradske skupštine prihvaćen je Memorandum o razumijevanju između Grada Zagreba i Grada Shenzena iz Narodne Republike Kine, kojim njihovi gradonačelnici iskazuju namjeru razvoja suradnje s posebnim naglaskom na unaprjeđenje tehnoloških inovacija, razvoja pametnih gradova, digitalne transformacije, obrazovanja, kulture, turizma, sporta, zelenih tehnologija i održivoga urbanog razvoja.

Na sjednici Gradske skupštine nije prihvaćen niti jedan oporbeni prijedlog, a bilo ih je šest, po tri Kluba gradskih zastupnika "Leberali" i Kluba gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista.

"Leberali" su tražili izvješće o provedbi postupka javne nabave radnih strojeva za Zagrebački holding, o postupanju Grada i ustanove Upravljanje sportskim objektima u vezi podnošenja imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom predmetu i o angažmanu člana upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad te o postupanju Grada u provedbi nadzora nad radom Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Klub Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista tražili su izvješće o Zimskoj službi od 2020. do 2026. o trenutačnom stanju imenovanja školskih odbora u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Grad te izradu baze ugovora koje je sklopio Grad.

Sedma sjednica zagrebačke Gradske skupštine koja je počela u četvrtak u devet ujutro, zasjedanje je završila gotovo u pola jedan u petak.