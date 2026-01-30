Obavijesti Foto Video Pretražite
Završila maratonska sjednica: Usvojena važna odluka za dio građana u Zagrebu

30. siječnja 2026.
Gradska skupština Grada Zagreba
Gradska skupština Grada Zagreba Foto: Darko Tomas/Cropix
Na sjednici Gradske skupštine nije prihvaćen niti jedan oporbeni prijedlog.
  1. Mjesto Montagnareale
    NEOBJAŠNJIVA SMRT

    Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
  2. Bojan Leh i David Sok
    EHF delegirao

    Evo tko sudi Hrvatskoj u polufinalu Eura: Naši susjedi će imati glavnu riječ
  3. Michael Apelgren
    Jaka poruka

    Ovo će odjeknuti! I domaćini podržali Sigurdssona: "To je suludo. Uz Hrvatsku sam"
Deseci mrtvih u strašnom džihadističkom napadu na most u Nigeriji
U Nigeriji
Deseci mrtvih u strašnom džihadističkom napadu: "Mnogi se još vode kao nestali"
Objavljeno zašto je Kina pogubila 11 članova zloglasne obitelji
Zloglasna obitelj
Ovo je pozadina pogubljenja 11 osoba u Kini: U kompleksima zatočili tisuće ljudi, neke i ubili
Zagreb danas i sutra domaćin europskim pučanima
Policija moli za strpljenje
U Zagrebu bi danas mogao biti kaos u prometu: Zbog njihova dolaska zatvarat će se ceste
Vijetnamska policija zaplijenila nekoliko tona lažnih proizvoda od kave
U Vijetnamu
Policija zaplijenila nekoliko tona lažnih proizvoda od kave
Trump najavio oduzimanje certifikata kanadskim zrakoplovima i nove carine
Niz odluka
Trump bjesni i prijeti, posebno upozorio europsku zemlju: "Vrlo je opasno da to rade"
Tijela trojice lovaca otkrivena su u šumi na Siciliji
NEOBJAŠNJIVA SMRT
Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
Tinejdžer priznao ubojstvo 12-godišnjeg dječaka u Birminghamu
"ADOLESCENCIJA" U STVARNOSTI
Dječak se nije vratio kući iz škole: Zajednica u šoku nakon priznanja tinejdžera
PROVJERENO Stanovnici Dubrave Pušćanske očajni: "Život je postao nepodnošljiv!"
DONOSI PROVJERENO
Idilično mjesto pretvoreno u odlagalište otpada, ljudi su očajni: "Ovo je kataklizma! Život nam je uništen"
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
u Tasmaniji
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
Nasljedni kaos i poticaji: Problem koji pogađa male poljoprivrednike
KVAKA 22
Ogroman kaos: "Nema alata da se riješi zemlja čovjeka koji je umro prije 100 godina"
Životinja u užasnom stanju mjesecima luta Šibenikom
Zaražena šugom
Životinja u užasnom stanju mjesecima luta Šibenikom: "Građani je ne smiju dirati"
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Pao strastveni poljubac Anđele Stević Žugić i njezina supruga na premijeri "Svadbe"
na premijeri filma "svadba"
Njihova priča počela je skandalom, a sada ne skrivaju strast ni pred kamerama!
Nova godina novi počeci - Katarina Baban sasvim otvoreno o novim izazovima za IN magazin
''priznala sam sebi...''
Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Znate li ono što drugi zaboravljaju? Ovaj kviz je pravi test za kvizaše
Pokažite što znate!
Znate li ono što drugi zaboravljaju? Ovaj kviz je pravi test za kvizaše
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
Sitni, oku nevidljivi mjehurići
Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
Tako se to radi
VIDEO Vani mećava, robot radi "sve u 16", a vlasnik sve promatra pijuckajući kavu na ugodnom plusu u kući
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Novo istraživanje otkriva
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Daleki grad: Zna da nešto nije u redu i traži odgovore
DALEKI GRAD
Daleki grad: Zna da nešto nije u redu i traži odgovore
U dobru i zlu: Enes Vejzović otkrio simpatičnu naviku Filipa Juričića koja ljuti cijelu ekipu
NOVABUZZ PITALICA
Enes Vejzović otkrio simpatičnu naviku Filipa Juričića koja ljuti cijelu ekipu!
Daleki grad: Teško joj je pronaći prave riječi
DALEKI GRAD
Teško joj je pronaći prave riječi
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Hit!
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Dobre vijesti s Biokova: Podglogovik ponovno postaje utočište za planinare
U novom ruhu
Dobre vijesti s Biokova: Podglogovik ponovno postaje utočište za planinare
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
Velika ulaganja
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
Ponuda bluza i košulja u novim kolekcijama za 2026. godinu
RAZNE BOJE I KROJEVI
Već od 10 eura: 15 košulja i bluza koje ćete sigurno iznositi, izgledaju mrak uz traperice
Ulična moda Zagreb u mokrim tajicama i gležnjačama sa skrivenom petom
Ima sjajan stil
Šetnja centrom Zagreba u "mokrim" tajicama i gležnjačama sa skrivenom petom za mrak dojam
