Šuta obilježio godinu dana na čelu Splita: "Ne bježim od donošenja nikakvih odluka..."

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Piše DNEVNIK.hr, 09. lipnja 2026. @ 17:23 komentari
Tomislav Šuta - 3
Tomislav Šuta - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Šuta i njegovi zamjenici predstavili su projekte u tijeku, kao i planove za budućnost.
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