Šuta obilježio godinu dana na čelu Splita: "Ne bježim od donošenja nikakvih odluka..."

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta okupio je javnost i medije kako bi predstavio svojih 365 dana na čelu grada.

Iako je poziv vrijedio za sve građane, jako malo je stiglo onih koji nisu javni službenici ili stranački kolege, a nisu stigli ni oporbeni gradski vijećnici.

Tomislav Šuta - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Šuta i njegovi zamjenici predstavili su projekte u tijeku, kao i planove za budućnost. Najavljuju veća ulaganja u prometnu infrastrukturu, pohvalili su se vraćanjem Spaladium Arene, a ovako je splitski gradonačelnik odgovorio na jedno od najvažnijih pitanja - donešenje novog GUP-a:

"Što se tiče samoga GUP-a, izmjene će se donijeti. Određene izmjene prijedlogu koji je dan će se korigirati kroz donošenje moga zaključka. Ja ni u jednom trenutku ne bježim, ne bježim od donošenja nikakvih odluka, do sada sam sve odluke donio, donijet ću i tu", poručio je Šuta.

Tomislav Šuta - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Na konstataciju da je prije godinu dana rekao da im treba dva mjeseca, a da je prošlo godinu dana, Šuta je odgovorio: "Evo ja sam svoje odgovorio i ja se stvarno nadam da tijekom ovog ljeta to će biti".