VIDEO S ovim znakom u automobilu parkiraju gdje god hoće, bez kazne: "Svaki dan su ovdje"

"Privatna vozila djelatnika PP Trešnjevka parkiraju se na parkiralištu ispred Doma zdravlja Trešnjevka. U svakom trenutku 60 do 70 posto parkirališta zauzimaju privatni automobili djelatnika policije, a nitko od redara im ne naplaćuje kazne jer djelatnici uredno na vjetrobranskom staklu ostave platneni grb policije", javio nam je čitatelj kakvo je stanje ispred zagrebačkog Doma zdravlja.

Otišli smo provjeriti što se ondje događa. Na parkiralištu ispred Doma zdravlja i u njegovoj neposrednoj blizini zatekli smo više automobila s istaknutim platnenim grbom policije. Neki su bili parkirani na označenim mjestima, no dva su nam automobila posebno zapela za oko. Jedan je bio ostavljen uz cestu, uz rubnik u blizini prilaza Domu zdravlja.

Drugi je blokirao ulaz u pješačku zonu. Odmah pokraj nalazi se i mjesto za ostavljanje bicikala, pa je zbog položaja automobila prolazak biciklom gotovo nemoguć.

Nepropisno parkiranje automobila na Trešnjevki - 1 Foto: Nika Leovac/DNEVNIK.hr

Na parkiralištu ispred zgrade zatekli smo još četiri automobila s istaknutim grbom, ali na označenim parkirnim mjestima.

Nepropisno parkiranje automobila na Trešnjevki - 2 (Foto: Nika Leovac/DNEVNIK.hr)

Nepropisno parkiranje automobila na Trešnjevki - 4 (Foto: Nika Leovac/DNEVNIK.hr)

Hoće li nepropisno parkiran automobil koji ima na sebi istaknut grb biti tretiran kao i svako drugo vozilo? Plaća li se za njih parkiranje kao i za ostale automobile ili se vidljivi grb na vjetrobranu prešutno uzima kao dovoljan znak da se vozilo ne dira?

Svemogući grb

"Parkiralište je javno, ali gotovo svakodnevno vidimo automobile koji su ostavljeni tamo gdje ne bi trebali biti", rekle su nam dvije djelatnice Doma zdravlja koje kažu da se slične situacije ondje događaju često.

Kažu da su često u pitanju automobili s registarskim oznakama iz drugih gradova. "Ne možemo tvrditi čiji su automobili, ali vidimo da na vjetrobranu imaju policijski grb", kažu djelatnice.

Kod Doma zdravlja proveli smo otprilike dva sata. U tom razdoblju nismo zatekli ni komunalnog redara ni djelatnike Zagrebparkinga.

Kontaktirali smo Zagrebparking, Sektor za komunalno i prometno redarstvo te zagrebačku policiju. Iako je prošlo gotovo dva tjedna od slanja upita, nismo dobili odgovor.