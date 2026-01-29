FOTO Prodaje se stoljećima stara kuća nadomak plaže: Kompletno je renovirana, pogledajte detalje

U samom centru Kaštel Starog, 30 metara od šljunčane plaže, prodaje se kamena kuća koja datira još iz 1700. godine, a oglašena je na stranici Bijelo Jaje.

Interijer od 100 kvadrata sastoji se od otvorenog prostora, prizemlja podijeljenog na prostor kuhinje izrađene po mjeri, blagovaonice i dnevnog boravka, te galerije visokih stropova, gdje se nalaze spavaći prostor i kupaonica.

Na Bijelom Jajetu prodaje se kuća koja se nalazi 30 metara od plaže - 2 Foto: Europartner/Bijelo Jaje

Kuća je spomenik kulture, a kompletno je renovirana poštujući pravila konzervatora te su sačuvani svi prirodni materijali poput kamena i starih greda. Postavljene su sve nove instalacije struje i vode, kao i novi krov.

Unutarnji prostor je klimatiziran, a za hladnije dane tu je podno grijanje, koje omogućuje korištenje tijekom proljetnih i zimskih mjeseci.

Na Bijelom Jajetu prodaje se kuća koja se nalazi 30 metara od plaže - 3 Foto: Europartner/Bijelo Jaje

Stambeni objekt je slobodan sa tri strane, a s jedne je konstruktivno povezan s jednom susjednom kućom.

U krugu od par minuta šetnje nalaze se trgovine, ljekarna, tržnica, te brojni kafići, konobe i restorani, a lokacija je dobro povezana s s obližnjim gradovima i drugim okolnim naseljima.

Dokumentacija je uredna, kuća je oglašena za 440.000 eura, a više informacija možete pronaći na stranici Bijelo Jaje.

Na Bijelom Jajetu prodaje se kuća koja se nalazi 30 metara od plaže - 4 Foto: Europartner/Bijelo Jaje

Na Bijelom Jajetu prodaje se kuća koja se nalazi 30 metara od plaže - 5 Foto: Europartner/Bijelo Jaje