FOTO Prodaje se stoljećima stara kuća nadomak plaže: Kompletno je renovirana, pogledajte detalje

U samom centru Kaštel Starog, 30 metara od šljunčane plaže, prodaje se kamena kuća koja datira još iz 1700. godine, a oglašena je na stranici Bijelo Jaje.
u Tasmaniji
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
međusobne optužbe
FOTO Seks-afera trese susjedstvo, objavljene poruke: "Sama sebi si završila karijeru. Doći ćeš kad-tad"
Stroge mjere
Zaraza opet hara: Bolnica zabranila posjete na tri odjela
Interijer od 100 kvadrata sastoji se od otvorenog prostora, prizemlja podijeljenog na prostor kuhinje izrađene po mjeri, blagovaonice i dnevnog boravka, te galerije visokih stropova, gdje se nalaze spavaći prostor i kupaonica.
Na Bijelom Jajetu prodaje se kuća koja se nalazi 30 metara od plaže - 2
Foto:
Europartner/Bijelo Jaje
Kuća je spomenik kulture, a kompletno je renovirana poštujući pravila konzervatora te su sačuvani svi prirodni materijali poput kamena i starih greda. Postavljene su sve nove instalacije struje i vode, kao i novi krov.
Unutarnji prostor je klimatiziran, a za hladnije dane tu je podno grijanje, koje omogućuje korištenje tijekom proljetnih i zimskih mjeseci.
Na Bijelom Jajetu prodaje se kuća koja se nalazi 30 metara od plaže - 3
Foto:
Europartner/Bijelo Jaje
Stambeni objekt je slobodan sa tri strane, a s jedne je konstruktivno povezan s jednom susjednom kućom.
U krugu od par minuta šetnje nalaze se trgovine, ljekarna, tržnica, te brojni kafići, konobe i restorani, a lokacija je dobro povezana s s obližnjim gradovima i drugim okolnim naseljima.
Dokumentacija je uredna, kuća je oglašena za 440.000 eura, a više informacija možete pronaći na stranici Bijelo Jaje.
Na Bijelom Jajetu prodaje se kuća koja se nalazi 30 metara od plaže - 4
Foto:
Europartner/Bijelo Jaje
Na Bijelom Jajetu prodaje se kuća koja se nalazi 30 metara od plaže - 5
Foto:
Europartner/Bijelo Jaje