Liječnici digli uzbunu zbog opasnog izazova među mladima: Natječu se na internetu, uzimaju popularni lijek

Zdravstvene institucije diljem Europe upozoravaju na tzv. "paracetamol challenge" (izazov paracetamol), koji potiče adolescente da unesu opasne količine tog lijeka.

Adolescenti se navodno natječu na internetu tko može uzeti veću količinu paracetamola.

U Belgiji je bolnički centar EpiCURA potvrdio za Euronews Health da je u veljači liječio troje pacijenata zbog predoziranja paracetamolom nakon sudjelovanja u tom izazovu na društvenim mrežama. Belgijska savezna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode 6. veljače izdala je upozorenje o riziku od predoziranja, naglasivši da paracetamol nema psihotropni učinak, čak ni u visokim dozama.

I druge zemlje prijavile su porast slučajeva predoziranja.

"Razgovarajte sa svojom djecom, usmjeravajte ih u korištenju tehnologije i obratite pažnju na znakove upozorenja poput povraćanja, bolova u trbuhu ili pretjerane pospanosti", poručila je Silvia Oliva, pedijatrijska medicinska sestra iz Sveučilišne regionalne bolnice u Málagi, u objavi na društvenim mrežama bolnice.

Piia Vuorela, ravnateljica Finske agencije za lijekove, istaknula je važnost da mladi razumiju rizike povezane s lijekovima te pozvala odrasle da o tim opasnostima razgovaraju s djecom, stoji u službenom priopćenju agencije.

U Portugalu je Komora farmaceuta upozorila da takve prakse predstavljaju "ozbiljan zdravstveni rizik" te naglasila da se toksičnost paracetamola može razviti i prije pojave kliničkih simptoma.

"Predoziranje može uzrokovati teško i nepovratno oštećenje jetre, koje može napredovati do akutnog zatajenja jetre, potrebe za transplantacijom, a u ekstremnim slučajevima i smrti. Rjeđe može doći i do oštećenja bubrega, osobito kod dugotrajne ili prekomjerne upotrebe", stoji u priopćenju.

Preporučene doze

Odrasli ne bi smjeli prelaziti dnevnu dozu od 4 grama, a mogu uzimati između 500 mg i 1 g svakih 4 do 6 sati. Preporučena dnevna doza za djecu izračunava se prema tjelesnoj težini.

Prvi simptomi trovanja uključuju mučninu, povraćanje, znojenje i letargiju te se obično pojavljuju unutar prvih 24 sata. Kako oštećenje jetre napreduje, mogu se javiti i bolovi u trbuhu te druge ozbiljne komplikacije. U slučaju sumnje na predoziranje, ključno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Paracetamol je jedan od najčešće korištenih lijekova za ublažavanje boli i snižavanje temperature zbog svog analgetskog i antipiretskog djelovanja. Dostupan je svima i, kada se koristi prema preporukama zdravstvenih vlasti, u pravilu je siguran.