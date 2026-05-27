FOTO Policija upala u stan u Dubravi: Ono što su pronašli moglo bi skupo stajati 32-godišnjaka

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Prema navodima policije, muškarac je u stanu na području Dubrave, u kojem je neprijavljeno boravio, skrivao veće količine marihuane namijenjene daljnjoj preprodaji.

Istražitelji sumnjaju da je osumnjičeni, protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, na zasad neutvrđen način nabavljao konoplju koju je potom vagao, prepakiravao i pripremao za prodaju na ilegalnom tržištu.

Policija je u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima temeljem sudskog naloga pretražila stan na području Dubrave. Tijekom pretrage pronađena su četiri paketa ispunjena marihuanom ukupne mase 3685,5 grama, digitalna vaga, pištolj marke Beretta s pripadajućim spremnikom i više komada streljiva različitog kalibra.

Osim droge i oružja, policija je pronašla i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje narkotika.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 32-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a predan je pritvorskom nadzorniku.

Policija je najavila i podnošenje optužnog prijedloga zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.