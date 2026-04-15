VIDEO Najveća zapljena kokaina u dalmatinskoj županiji! Policija objavila snimke

Na području Makarske zaplijenjena je najveća količina kokaina na području cijele Splitsko-dalmatinske županije, izvijestila je policija.

Akcija je provedena u utorak navečer, kada je uhićen jedan muškarac.

Policija mu je pretražila stan i vozilo te pronašla i oduzela skoro osam kilograma kokaina, tri kilograma amfetamina te 18 kilograma marihuane.

Osim droge, pronađeni su digitalna vaga za precizno mjerenje, ručna bomba, streljivo te 57 tisuća eura za koje se sumnja da potječu od preprodaje droge.

Droga zaplijenjena u Makarskoj Foto: PU splitsko-dalmatinska

Policija sumnja da je droga bila namijenjena daljnjoj ilegalnoj preprodaji, a procjenjuje se da vrijednost zaplijenjene droge iznosi oko 240 tisuća eura, dok bi na ilegalnom tržištu mogla dosegnuti znatno veću vrijednost.

Nakon dovršenog istraživanja policija ga sumnjiči za kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Kaznena prijava podnesena je protiv dvije osobe, a 28-godišnjak će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.