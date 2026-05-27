DORH o napadu na stranog pomorca: Među osumnjičenima i maloljetnica, kod mladića pronađeno vojno streljivo

Županijsko državno odvjetništvo oglasilo se o napadu na stranog pomorca koji se dogodio krajem siječnja u Rijeci.

Dvojicu mladića terete za pokušaj ubojstva, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Dvije djevojke, od kojih je jedna maloljetna sumnjiče da su ih na ta kaznena djela poticale.

Riječ je o tinejdžerima rođenima 2007. godine, dok je maloljetnica rođena godinu dana kasnije.

"Postoji osnovana sumnja da su se okrivljenici i maloljetnica 31. siječnja 2026. u kasnijim večernjim satima u Rijeci, zajedno i dogovorno, zbog netrpeljivosti prema određenim stranim državljanima, svjesni da takvim postupanjem mogu usmrtiti državljanina Sirije i pristajući na to, fizički ga napali i zadali mu više udaraca po glavi i tijelu. Osnovano se sumnja da su trećeokrivljenica i maloljetnica ohrabrivale okrivljenike i poticale ih na udaranje oštećenika", priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo.

Jedan od osumnjičenih tijekom napada uzeo je 200 eura od ozlijeđenog muškarca, a potom mu i razbio mobitel. Prema navodima Županijskog državnog odvjetništva, djevojke su ga na to i poticale.

Kod prvoosumnjičenog je tijekom istrage pronađen spremnik za automatsku pušku i više od 20 komada vojnog streljiva koje građani ne smiju posjedovati.

Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor za troje punoljetnih osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sud je pritvor odredio dvojici mladića, dok je za djevojku odbijen zahtjev za istražni zatvor.

Umjesto toga određene su joj mjere opreza, uključujući obvezu redovitog javljanja policiji. Tužiteljstvo je najavilo žalbu zbog takve odluke.