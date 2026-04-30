Hrvata (23) zaustavila njemačka policija: Kad su vidjeli što ima u autu, odmah je uhićen

Tijekom rutinske kontrole na autocesti A1, kod odmorišta Buddikate, službenici Glavnog carinskog ureda u Kielu 23. travnja 2026. zaplijenili su čak 328.755 tableta.

Riječ je o tabletama koje sadrže aktivne tvari klonazepam i alprazolam, a obje su obuhvaćene Zakonom o opojnim drogama.

Protiv 23-godišnjeg hrvatskog vozača odmah je izdan nalog za uhićenje, nakon čega je smješten u istražni zatvor.

Carinici su u večernjim satima zaustavili unajmljeno vozilo s hrvatskim registarskim oznakama. Već tijekom prvog kontakta vozač je pobudio sumnju - bio je vidno uznemiren i iznosio je nelogične te međusobno proturječne informacije o svrsi svog putovanja.

Detaljnim pregledom automobila otkrivena su četiri kartona u potpunosti ispunjena blister pakiranjima tableta.

Utvrđeno je da se radi o ukupno 328.755 komada, piše Fenix Magazin.

"Tko prevozi više od 300.000 tableta koje sadrže tvari regulirane zakonom o opojnim drogama, očito ne djeluje za osobne potrebe. Takve količine jasno upućuju na profesionalno organizirane krijumčarske mreže", izjavila je Gabriele Oder, glasnogovornica Glavnog carinskog ureda u Kielu.

Tablete - 1 Foto: Hauptzollamt Kiel

Dodatnu sumnju izazvale su i kontradikcije u izjavama vozača. Iako je u navigacijskom sustavu kao odredište bio upisan Kopenhagen, muškarac je tvrdio da putuje u Hamburg, pritom ne uspijevajući navesti konkretnu adresu. Uhićen je na licu mjesta, a u petak je izveden pred istražnog suca koji mu je odredio pritvor.

"Tablete ove vrste često se na ilegalnom tržištu prodaju pojedinačno. Kod zaplijenjene količine procjenjuje se da bi njihova vrijednost mogla premašiti 800.000 eura", dodala je Oder.

Daljnju istragu vodi Carinski istražni ured u Hamburgu, područna jedinica Kiel, prema nalogu državnog odvjetništva u Lübecku.

Klonazepam i alprazolam pripadaju skupini benzodiazepina. U medicini se koriste kao sedativi, no istodobno nose visok rizik od zlouporabe i razvoja ovisnosti.

Prijevoz takvih lijekova bez odgovarajućih dozvola ili izvan legalnih distribucijskih kanala gotovo uvijek upućuje na sumnju u ilegalnu trgovinu.