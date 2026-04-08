RADNE/NERADNE NEDJELJE
Obavijest za kupce: Evo koje su trgovine i trgovački centri otvoreni ove nedjelje
Piše DNEVNIK.hr,
08. travnja 2026. @ 13:27
Imamo popis trgovina i trgovačkih centara koji rade u nedjelju, 12.travnja.
Ako ste imali u planu kupovinu ove nedjelje prvo trebate pogledati naš popis trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni.
Superkonzum
Zagreb:
- Ul. grada Vukovara 275, Zagreb
- Tomislavova 11, Zagreb
- Dankovečka 95, Zagreb
- Zagrebačka av. 108, Zagreb
Osijek:
- Strossmayerova 242, Osijek
- Opatijska 26F, Osijek
Detaljniji popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade ove nedjelje možete pronaći na stranici radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
- Ilica 201, 10000 Zagreb
- Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb
- Ive Robića 4, 10000 Zagreb
- Slavenskog 1, 10000 Zagreb
- Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb
Rijeka:
- Radnička 35, 51000 Rijeka
- Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka
Osijek:
- Ulica J. J. Strossmayera 350, 31000 Osijek
Split:
- Vukovarska ulica 190, 21000 Split
Plodine
Zagreb:
- Vice Vukova 2, Zagreb
- Velimira Škorpika 11, Zagreb
Rijeka:
- Martina Kontuša 5, Rijeka
- Ružićeva 29, Rijeka
- Stanka Frankovića 2, Rijeka
- Zametska 96, Rijeka
Osijek:
Split:
- Put Supavla 5, Poljud, Split
- Put Pazdigrada 5, Split
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
- Slavonska avenija 11D, Zagreb
- Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
- Jankomir 33., Zagreb
Rijeka:
- Ulica Maria Gennaria 18, Rijeka
Osijek:
- Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek
Tommy
Rijeka:
- Drage Gervaisa 39/1, Rijeka
- Alda Colonella 2, Rijeka
- Ulica Save Jugo Bujkove 1, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
Split:
- Domovinskog rata 93, Split
- Mažuranićevo Šetalište 24A, Split
- Mejaši 33, Split
- Kranjčevića 45, Split
- Ruđera Boškovića 18 A, Split
Eurospin
- Zagrebacka cesta 162A, Zagreb Dubec
- Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica
- Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor
- Zagrebačka cesta 70 C, Zlatar
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Ljudevita Šestica 7, Karlovac
- Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar
- Obrtnicka ulica 2, Cakovec
- Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica
- Ulica Furicevo 20, Viškovo
- Ulica Petra Svacica 2B, Slavonski Brod
- Stop shop, Ðakovo
- Ulica 3. gardijske brigade „Kune“ 30, Osijek
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
- Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar
- Solinska ulica 84, Split
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- City Center One Zagreb East
- Supernova Garden Mall
- City Center One Zagreb West
- Family Mall
- Park & Shop Sesvete
- Westgate
- Supernova Križevci
- Supernova Varaždin
- Supernova Koprivnica
- Stop shop Đakovo
- Hey Park Vinkovci