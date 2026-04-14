VIDEO Tinejdžeri u Zagrebu gađali vozače, sve objavili online: "Bacaš kamenje na auto, a? Majmune jedan"

Društvenim se mrežama u ponedjeljak proširila šokantna snimka tinejdžera koji u zagrebačkom naselju Savica predmetima gađaju automobile u pokretnu. Videozapise su već dulje objavljivali na društvenim mrežama, ali su ih, čini se, nakon više policijskih prijava ipak maknuli, ugasivši i profile.

Objavljeni videozapisi prikazivali su mladića koji je više puta bacao predmete, za koje se otkrilo da su jaja, na automobile. Neki od vozača su se i zaustavili i pitali ih zašto to rade.

"Bacaš kamenje na auto, a? Majmune jedan", može se čuti na snimci koju je na Redditu podijelio jedan od korisnika.

Više ljudi komentiralo je da je slučaj prijavilo policiji putem aplikacije Ministarstva unutarnjih poslova, navodeći da se potencijalno radi o kaznenim djelima dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, oštećenja tuđe stvari, pa čak i pokušaja ubojstva, s obzirom na silinu udarca.

"Koja je ovo hrpa idiota. U Americi je nekoliko ovakvih debila završilo na dugogodišnjoj robiji zbog iste stvari. Ljudi ginu radi ovakvih "smiješnih stvari" i "to je samo prank". Je*eni TikTok", komentirao je jedan od korisnika.

Iza videozapisa navodno stoje dvojica tinejdžera koji su ovakve "TikTok izazove" objavljivali na društvenim mrežama, uključujući i YouTube. No, nakon brojnih jučerašnjih reakcija, prvo je s TikTok profila uklonjena sama snimka, a onda su potpuno obrisani profili i YouTube kanal.

Prije uklanjanja su na profilu bili i videozapisi na kojima su mladići prolaznike, dostavljače na biciklima i automobile gađali grudama, uznemiravali zaposlenike u trgovinima i putnike u javnom prijevozu.

Odgovor zagrebačke policije o incidentu objavit ćemo čim ga dobijemo.