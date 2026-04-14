Gađali vozače i uznemiravali građane: Policija se oglasila o incidentu u Zagrebu

Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka mladića koji su u Zagrebu uznemirivali prolaznike i različitim predmetima gađali automobile, o svemu se oglasila i zagrebačka policija.

Potvrdili su da su o događaju o kojem smo ranije pisali zaprimili dojavu još 5. travnja oko 16:30 te obavijestili VIII. policijsku postaju Zagreb (Trnje).

"Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji nisu zatekli osobe koje bi se mogle dovesti u vezu s navedenim događajima. Također, tijekom intervencije policijskih službenika nitko se nije obratio kao moguća oštećena osoba", rekli su za DNEVNIK.hr.

Dodali su da nisu zaprimili niti prijavu oštećenih osoba o mogućim počinjenim kaznenim djelima na njihovu štetu koji bi se mogli dovesti u vezu s objavljenim snimkama. No službenici temeljem javno dostupnih snimki provode kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja te poduzimanja daljnjih mjera.

Podsjećamo, videozapisi na kojima se vide tinejdžeri koji više puta bacaju različite predmete na automobile u vožnji, uznemiruju prolaznike i dostavljače na biciklima uklonjeni su s društvenih mreža, kao i sami profili autora.