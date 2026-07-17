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Stranke objavile koliko su donacija dobile: Većina njih se baš nema čime pohvaliti

PišeHina, 17. srpnja 2026. @ 07:20 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Objavljena izvješća pokazuju da je, što se donacija tiče, za većinu stranaka, kako parlamentarnih, tako i onih koje djeluju izvan njega, prva polovica godine bila mršava.
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Stranke objavile koliko su donacija dobile: Većina njih se baš nema čime pohvaliti
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