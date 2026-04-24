VIDEO Još jedno dijete u bolnici s teškim ozljedama, odgovarat će majka! Policija objavila video

Iako policija neprestano upozorava da romobili nisu igračke, već prijevozna sredstva koja mogu predstavljati opasnost, pogotovo za djecu, još uvijek ima roditelja koji nisu svjesni posljedica koje se mogu dogoditi njihovoj djeci.

Istarska policija izvijestila je kako u četvrtak oko 16:20 na području Svetvinčenta dijete mlađe od 14 godina upravljalo električnim romobilom snage motora 2000 W, a koje s obzirom na svoje tehničke karakteristike ne smije sudjelovati u prometu. Dijete se kretalo kolnikom, površinom kojom se romobili ne smiju kretati, a nije koristilo ni zaštitnu kacigu.



U jednom trenutku dijete je izgubilo nadzor i palo na kolnik, pri čemu je zadobilo ozljede glave. Zbog zadobivenih težih ozljeda zadržano je na liječenju u pulskoj bolnici.



Budući da se radi o djetetu koje je mlađe od 14 godina i ne može prekršajno odgovarati, sankcije će snositi 44-godišnjakinja koja je kao roditelj propustila dužan nadzor nad djetetom.

Električni romobili kojima nije dozvoljeno sudjelovanje u prometu

Iz policije ponovno upozoravaju građane da je sudjelovanje u prometu dopušteno romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h.



Romobilima koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću od 25 km/h sudjelovanje u prometu nije dopušteno te je za navedeni prekršaj propisana novčana kazna u iznosu od 130 eura.



Apeliraju na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju romobile koji ne mogu sudjelovati u prometu. Također podsjećaju da električnim romobilima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina.



Korištenje zaštitne kacige



Vozači romobila, bez obzira na godine starosti, na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje.



U priopćenju ističu da je na području PU istarske u posljednje vrijeme evidentirano nekoliko prometnih nesreća u kojima vozači romobila nisu nosili zaštitnu kacigu te su u nesrećama zadobili ozljede glave.



Površine po kojima se romobili mogu kretati



Vozači električnih romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka i zonama smirenog prometa.



Vozači romobila prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan uređaj na romobilu, prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak. Prilikom prelaska kolnika na mjestu obilježenom pješačkim prijelazu dužni su zaustaviti osobno prijevozno sredstvo i gurati ga kao pješaci preko obilježenog pješačkog prijelaza.



Sudjelovanje električnim romobilom u prometu



Romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu ima više od 0,5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje.



Na električnom romobilu može se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Mora upravljati romobilom tako da se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.



Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također mora noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti na električnom romobilu biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.



Također podsjećaju da vozač električnog romobila ne smije ostaviti romobil bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, već samo na za to posebno uređenim i označenim mjestima.



Pozivaju sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise, a za više savjeta o sigurnom sudjelovanju vozača romobila u prometu snimili su i video koji možete pogledati u nastavku teksta.