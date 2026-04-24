FOTO/VIDEO Ovako izgleda Hrvatska ratna mornarica u akciji

Hrvatska ratna mornarica provela je od 21. do 23. travnja na više lokacija diljem Jadrana i obale, ali i u Kninu, opsežan ciklus vojnih vježbi u kojima su istovremeno sudjelovale ključne pomorske postrojbe. Riječ je o četiri redovite godišnje vježbe – Barakuda 26, Prstac 26, Brancin 26 i Zrcalo 26 – čiji je cilj bio provjera i unaprjeđenje operativnih sposobnosti te spremnosti za izvršavanje temeljnih zadaća, priopćio je MORH.

U vježbama su sudjelovale postrojbe Flote Hrvatske ratne mornarice, Obalne straže RH, Pomorske baze Split i Bojne obalnog motrenja i navođenja. Uz njih, aktivnosti su imale i intergranski karakter jer su u pojedinim segmentima sudjelovale i postrojbe Hrvatske kopnene vojske te letjelice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Vježbovne aktivnosti obuhvatile su većinu plovila Hrvatske ratne mornarice, kao i bojeva gađanja površinskih ciljeva na moru. Provodile su se u akvatoriju srednjeg Jadrana i na više vojnih lokacija, uključujući pomorski vojni poligon Žirje, vježbalište Zvizdulja, vojnu lokaciju Zečevo, postaje obalnog motrenja te vojni poligon Josip Markić u Kninu.

Najopsežnija među njima, vježba Barakuda 26, bila je usmjerena na uvježbavanje planiranja i provedbe pomorskih operacija Flote HRM-a. Naglasak je stavljen na protupovršinsko i protuzračno djelovanje, minsko i protuminsko ratovanje, desantne operacije te zajedničko manevriranje površinskih snaga prema nacionalnim i savezničkim procedurama. Uz to, uvježbavane su i operacije presretanja na moru, popuna na moru, signalne vježbe i zaštita snaga tijekom plovidbe.

Zapovjednik Flote HRM-a, kapetan bojnog broda Antun Flegar, nakon završetka vježbe istaknuo je visoku razinu spremnosti sudionika. "Motiviranost i odlučnost bili su prisutni kod svih sudionika. Pripadnici Flote HRM-a zajedno s kolegama iz Hrvatske kopnene vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prikazali su visok stupanj znanja, vještina i sposobnosti", poručio je.

Vježba Prstac 26, koju je provela Obalna straža RH, bila je usmjerena na uvježbavanje zadaća iz svoje nadležnosti, ali i pružanje potpore borbenim djelovanjima Flote HRM-a. Tijekom aktivnosti na moru uvježbavani su postupci taktičkog manevriranja, zaštite snaga, traganja i spašavanja, pregleda sumnjivih plovila, nadzora ribarstva te tegljenja onesposobljenih brodova. Provedena su i bojeva gađanja, kako danju tako i noću, uključujući i uporabu pješačkog naoružanja s brodova.

Zapovjednik Obalne straže RH komodor Milan Blažević izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima. "Zadovoljan sam ostvarenim rezultatima, osobito pristupom u pripremi vježbe i profesionalnošću svih pripadnika. Ova vježba potvrdila je i punu operativnu sposobnost novih gumenih brodica koje su u sastavu Obalne straže RH nepunih dva mjeseca", istaknuo je.

Taktička vježba Zrcalo 26, koju je provela Bojna obalnog motrenja i navođenja, održana je na području srednjeg Jadrana, na vojnoj lokaciji Zečevo i na postajama obalnog motrenja od Savudrije do Molunta. Cilj je bio provjeriti razinu obučenosti za pružanje kontinuiranih motriteljskih, komunikacijskih, informacijskih i kibernetičkih usluga u potpori borbenim djelovanjima Hrvatske ratne mornarice.

Vježba Brancin 26, kao glavna obučna aktivnost Pomorske baze Split, bila je usmjerena na osiguranje logističke potpore svim uključenim postrojbama. Kroz nju su uvježbavani zapovjedništvo i podređene postrojbe u provedbi ključnih zadaća koje omogućuju nesmetano djelovanje snaga na terenu.

Ovim ciklusom vježbi Hrvatska ratna mornarica dodatno je potvrdila svoju operativnu spremnost, ali i sposobnost zajedničkog djelovanja različitih grana Oružanih snaga u složenim uvjetima na moru i kopnu.

