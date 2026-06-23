Meteorolozi objavili posebno upozorenje: Pogledajte kad stiže osvježenje

Toplinski val zadržat će se u Hrvatskoj najmanje do sredine idućeg tjedna, upozorava Državni hidrometeorološki zavod.

"Pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe, uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznadprosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje", priopćio je DHMZ.

Na Jadranu uz vruće dane, kada najviša dnevna temperatura iznosi 30 stupnjeva ili više, dodatan rizik predstavljaju i tople noći, kada se temperatura zraka ne spušta ispod 20 Celzijevih stupnjeva, te vrlo tople noći, kada ostaje na 25 stupnjeva ili više, upozorava DHMZ.

"Takvi uvjeti otežavaju kvalitetan san, odmor i oporavak organizma. To se osobito odnosi na obalna urbana središta, gdje se temperatura zraka noću ponegdje ne spušta ispod 25 stupnjeva. Osvježenje se može potražiti u moru, čija je temperatura trenutačno od 23 do 27 stupnjeva. No i more će se idućih dana postupno, blago zagrijavati", priopćio je Zavod.

U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti.

Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje.

U utorak i srijedu lokalno su još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča, uglavnom sitnijeg zrna. U vrućim danima takvi se pljuskovi mogu razviti brzo i biti vrlo lokalizirani, ali i intenzivni. Od četvrtka će vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu biti vrlo mala jer će zrak nad Hrvatskom biti sve siromašniji vlagom.

"Izbjegavajte sunce, budite u hladu i pijte dovoljno tekućine"

DHMZ poziva na praćenje upozorenja i prognoza te pridržavanje savjeta nadležnih službi.

"U najtoplijem dijelu dana, između 11 i 17 sati, izbjegavajte izlaganje suncu. Boravite u hladu ili rashlađenom prostoru i pijte dovoljno tekućine. Ako morate biti na otvorenom, neka to bude što kraće i obvezno koristite pokrivalo za glavu, prikladnu odjeću i zaštitnu kremu."

UV indeks bit će visok, a u većem dijelu zemlje i vrlo visok.

Osjet ugode ne ovisi samo o temperaturi zraka nego i o relativnoj vlažnosti zraka te brzini vjetra, objašnjavaju iz DHMZ-a. "Vlažnost zraka ima važnu ulogu u tome kako doživljavamo vrućinu. Kada je zrak vlažan, znoj sporije isparava s kože pa se tijelo teže hladi. Zbog toga vrućina može biti znatno neugodnija i opterećujuća za organizam, čak i kada temperature nisu rekordne. Time se povećava i rizik od toplinskog stresa, osobito kod osjetljivijih skupina."

Toplinski val zahvatio je veći dio Europe

Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, od zapadnog i središnjeg dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. Ponegdje je temperatura i oko 40 stupnjeva, što je za ovo doba godine ekstremno, a mjestimice su oboreni i temperaturni rekordi. Zbog vrućine su u više europskih zemalja na snazi narančasta, ponegdje i crvena upozorenja.

"Osim na zdravlje ljudi, dugotrajna i intenzivna vrućina može imati posljedice i za poljoprivredu, gospodarstvo, životinje i biljke. Toplinski stres ne pogađa samo ljude. Visoke temperature mogu otežati rast biljaka, povećati potrebu za vodom i dodatno opteretiti životinje, osobito ako vrućina traje više dana zaredom", zaključili su iz DHMZ-a.