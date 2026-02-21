Za dio zemlje upaljen meteoalarm, jednu regiju očekuju nove oborine

Na Jadranu prevladavajuće sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, a u unutrašnjosti pretežno oblačno s uglavnom na istoku mjestimice slabim oborinama, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Ujutro na istoku susnježica i snijeg, a navečer većinom kiša, potkraj dana sa zapada smanjenje naoblake.

Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura s jakim, prijepodne na sjevernom dijelu i olujnim udarima, poslijepodne okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka se na kopnu očekuje od 3 do 8, a na Jadranu između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme 21. veljače Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Za Istru i Dalmaciju na snazi je žuto upozorenje zbog mogućih udara bure i snažnog vjetra, dok je za Velebitski kanal na snazi narančasto upozorenje.

Iz DHMZ-a upozoravaju građane da pripaze na krhotine koje lete nošene snažnim vjetrom, a istaknuli su da na posebnom oprezu budu pomorci.

"Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru", poručili su.

Upozorenja za 21. veljače Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Povoljnije vrijeme očekuje se u nedjelju. U unutrašnjosti će biti promjenjivo oblačno i većinom suho, a na Jadranu pretežno sunčano, na sjevernom dijelu prolazno uz više oblaka.

Vjetar slab, u unutrašnjosti uglavnom u gorju umjeren jugozapadni, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak, još prijepodne i jak sjeverac te bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -4 do 1, na Jadranu većinom između 3 i 8 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 9 do 13, na moru između 12 i 17 stupnjeva.

Vrijeme 22. veljače Foto: Državni hidrometeorološki zavod

U nedjelju će se ukinuti i brojna upozorenja, pa će tako na snazi biti samo žuto upozorenje za srednju i južnu Dalmaciju zbog pojačane, mjestimice jake bure.

Upozorenja za 22. veljače Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Tamo se očekuju najjači udari vjetra od 35 do 45 čvorova, odnosno 65 do 85 kilometara na sat.

Za kraj tjedna na kopnu hladno jutro, ali topliji dan. Bit će djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U novom tjednu postupan porast temperature i nešto više sunčanih razdoblja, prognozirala je meteorologinja Dnevnika Nove TV Maja Bubalo.

Stanje u prometu

Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Lici, a zbog jakog vjetra za određene skupine vozila ograničenja su na pojedinim cestama u priobalju i Lici, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez propisne zimske opreme i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Na A1 Zagreb-Ploče, zbog vjetra dionica Sveti Rok-Maslenica (Rovanjska) otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca)

Na dionici Jadranske magistrale Karlobag-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Za sve skupine vozila otvoreni su: državna cesta DC1 Macelj-Karlovac-Knin-Split, stara cesta kroz Gorski kotar-DC3, Paški most, Krčki most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

U prekidu je trajektna linija ﻿Ploče-Trpanj zbog tehničkog kvara te ﻿﻿katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka﻿, Pula-Zadar-Pula i Jelsa-Bol-Split.